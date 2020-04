MULLER, Rosaire



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rosaire Muller, époux depuis plus de 65 ans de dame Henriette Côté, fille de feu dame Emérentienne Chamberland et de feu monsieur Paul-Émile Muller. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Henriette Côté; ses enfants: Carole, Gaétan (Christiane Savard), Linda (Benoit Bédard); ses petits-enfants: Annie Morand (François-Yves Nadeau), Francis Muller (Gabrielle Lachance), Frédéric Muller et David Morand (Sophie Vézina); son arrière-petite-fille Léa-Rose Morand Vézina; ses frères et sœurs: Marie-Paule, Denise, Lucien (Micheline Ratté), Robert et Nicole (Jean-Guy Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Léo (feu Ghislaine Cloutier), Lucille (feu Laurent Grenier), Yvette (feu Roland Sanschagrin) et Fernande (feu Jean-Marie Morin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Colette (Denis Robin), Yvon, Paul-Henri (Thérèse St-Pierre), Ghislaine (Jean-Paul Bolduc), Paul-Émile, Jean-Guy et ses beaux- frères, belles-sœurs: Alfred (Marie Ferland), Léontine (Hector Boutin), Paul- Émile (Armande Fortier), Maurice (Rita Vézina) et Charles (Rita Ramsay). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.