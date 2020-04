RANCOURT, Frère Jules, FIC

(Frère Louis-Victor)



F. Jules Rancourt est décédé à l'Hôpital Anna-Laberge le 16 avril 2020 à l'âge de 84 ans, dont 68 années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne. Il naît à Saint-Côme de Beauce le 1er décembre 1935 et entre au noviciat des Frères à St- Romuald le 15 août 1952. Sa riche carrière d'éducateur, longue d'une soixantaine d'années, se passe entièrement en Haïti, dont il fait son pays d'adoption avec joie et grande générosité. Il enseigne principalement à Jérémie, Jacmel, Saint-Marc et aux Cayes. Il est également directeur de plusieurs établissements. Durement éprouvé dans sa santé lors du tremblement de terre de 2010, il revient au pays en 2018 afin d'intégrer l'Infirmerie. Mais son cœur ne quitte jamais vraiment ce peuple haïtien dont il a endossé pendant toute sa vie les souffrances, les joies et les espérances. Outre sa communauté, Jules laisse dans le deuil sa sœur Nicole, ainsi que de nombreux neveux et nièces.