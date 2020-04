Plus tôt cette semaine, Matt Caldwell, le PDG des Panthers de la Floride, a révélé que la LNH envisageait de terminer sa saison et de disputer les séries éliminatoires en élisant domicile dans quatre villes du circuit.

Selon lui Edmonton, Raleigh et St. Paul avaient été choisies, laissant la division Atlantique sans représentante. (N.D.L.R. Il appert que Raleigh a, par la suite, été rejetée.)

Depuis, d’autres bribes d’information ont émané de certaines discussions avec les dirigeants du circuit.

Selon Pierre Lebrun, de The Athletic, toutes les villes d’une même division pourraient très bien ne pas être en mesure de se qualifier forçant ainsi leur équipe à se produire dans une ville d’une autre division.

Toronto, vraiment ?

Néanmoins, Le Journal a évalué la candidature des huit villes formant les cadres de la section Atlantique. Puisqu’Edmonton, Raleigh et St. Paul sont l’un des plus petits marchés de leur section et que deux de ces amphithéâtres sont éloignés des grands centres, ces critères ont été pris en compte.

Ont également été étudiées la disponibilité des glaces (on parle de trois matchs par jour en plus des entraînements), l’offre d’hébergement (il faut compter environ 40 chambres par équipe) et la proximité de tous ces lieux.

Évidemment, il était primordial de tenir compte de la sévérité de la pandémie et de la transmission de la COVID-19 dans chacun des marchés.

Selon tous ces critères, Buffalo serait la plus apte à jouer le rôle de ville hôtesse. Or, il semble que la LNH soit réticente à cette idée. Le fait que l’État de New York soit le plus touché par la COVID-19 justifierait cette hésitation. Toutefois, le comté d’Érié, où se trouve Buffalo, ne comptait vendredi matin, que 2671 cas. Ce qui est près de 2000 cas de moins que les 4347 cas de la ville de Toronto qui, apparemment, serait hautement considérée par les bonzes de la LNH.

Deux poids, deux mesures probablement attribuables au fait que la LNH, Sportsnet et TSN ont leurs bureaux dans la Ville Reine. Ça fait moins de monde à déplacer.

Boston

Photo d'archives

La ville de Boston répond à bien peu de critères. Certes, ses nombreuses formations universitaires possèdent plusieurs installations pouvant accueillir des matchs de la LNH ou des entraînements. Toutefois, peu d’entre elles sont à proximité les unes des autres.

- Plus de 46 000 cas de COVID-19 au Massachusetts (3e État le plus touché), dont 6744 à Boston

- Nombreux arénas universitaires, mais étendus sur tout le territoire

- Plusieurs hôtels, mais peu à proximité du TD Garden

Montréal

Photo Ben Pelosse

Rien ne joue en faveur de Montréal, mis à part le nombre de patinoires disponibles et ses nombreux hôtels. Les 10 375 cas de COVID-19 recensés en date du 23 avril sont pratiquement l’équivalent de tous les cas confirmés en Ontario (12 879). Jamais la LNH ne prendra un aussi grand risque avec la santé de ses joueurs.

- Point chaud avec plus de 10 375 cas de COVID-19

+ Disponibilité du Centre Bell, de la Place Bell et du Complexe Bell

+ Hébergement illimité

Ottawa

Photo d'archives

Les Sénateurs avec leur aréna, situé au fond d’un champ à Kanata, offrent un éloignement avantageux. De plus, l’aire urbaine de la capitale fédérale est habitée par 1,4 million de personnes (selon le recensement de 2018), l’une des plus faibles agglomérations du circuit. À peine plus que les 1,2 million d’habitants de la région de Buffalo.

+ Loin des grands centres

+ Le Sensplex (trois glaces) est situé à proximité du Centre Canadian Tire

- La grande majorité des hôtels sont au centre-ville

Buffalo

Photo d'archives

En prévision de la tenue du Championnat mondial junior 2018, dont elle était l’hôtesse, la ville de Buffalo a érigé un vaste complexe, le Harborcenter, près du KeyBank Center, le domicile des Sabres. Dans la même foulée, la ville a transformé un grand terrain vacant, situé de l’autre côté de la rue, en un autre hôtel de 102 chambres.

+ Commodité du Harborcenter (deux patinoires, une multitude de vestiaires, un restaurant, un hôtel de 205 chambres).

+ Expérience du Championnat mondial junior de 2018

+ Autres hôtels à distance de marche

Floride

Photo d'archives

Situé en bordure de la réserve faunique des Everglades, le BB&T Center est ceint par le Sawgrass Mills, un immense centre commercial. Bref, « il n’y a pas âme qui vive » dans le coin. Longeant l’autoroute 595, le Renaissance ayant pignon sur rue à Plantation pourrait combler une partie des besoins en hébergement avec ses 241 chambres et 9 suites. Le IceDen, site d’entraînement des Panthers situé à Coral Springs, pourrait satisfaire à la demande en heure de glace. Toutefois, c’est au milieu de nulle part.

+ Loin des grands centres

+ Le complexe d’entraînement des Panthers compte trois patinoires

- Peu d’hébergement à proximité

- L’humidité floridienne des mois de juillet et août

Detroit

Dommage que le Joe Louis Arena ait été démoli l’automne dernier. Malgré sa désuétude, il aurait certainement pu dépanner en complément du Little Caesars Arena. En plus de la patinoire principale, le nouveau domicile des Red Wings abrite une glace d’entraînement.

- Peu de disponibilité de glace

+ Hébergement amplement suffisant : Le Marriott du Renaissance Center compte, sur ses 73 étages, 1298 chambres, une multitude de salles de réunion et plusieurs restaurants

Tampa

La principale qualité du Amalie Arena est d’être situé à 230 mètres de deux gros hôtels et à 600 mètres d’un troisième. Il n’y aurait donc aucun problème à loger et à nourrir le personnel de huit équipes. Toutefois, il y a peu de patinoires disponibles dans le coin. L’aréna d’entraînement du Lightning se situe dans un coin perdu, à Brandon, à 21 km à l’est de Tampa.

+ À moins de 500 mètres de trois gros hôtels

- Peu de patinoires

- L’humidité floridienne des mois de juillet et août

Toronto

À l’automne 2016, huit formations se sont disputé les honneurs de la Coupe du monde de hockey. Le Scotiabank Arena, domicile des Leafs, l’ancien Maple Leafs Garden et le Colisée Coca-Cola, domicile des Marlies de la Ligue américaine, sont tous des édifices en mesure d’accueillir des équipes de télévision. De plus, à lui seul, le Westin Harbour Castle, et ses 977 chambres, pourrait accueillir tous les gens impliqués de près ou de loin dans la tenue de l’événement.

+ Un seul hôtel pourrait accueillir tout le monde

+ Plusieurs arénas à proximité

- Zone relativement chaude pour la COVID-19 (4347 cas).