À vos masques!: des exemples pour les bricoler vous-même

Plusieurs options faciles à réaliser soi-même existent pour vous couvrir le visage avec votre propre création. Ces alternatives permettront de laisser les masques de procédures et les fameux N95 aux professionnels de la santé qui sont plus à risque.

Sans couture

Même si vous ne savez pas coudre, vous pouvez quand même fabriquer des masques à la maison. Ils seront peut-être moins confortables et esthétiques que ceux avec coutures, mais ils sont tout de même commodes.

La manière la plus simple consiste à plier un bout de tissu carré et glisser des élastiques aux extrémités du rectangle que vous obtiendrez.

Si vous avez un t-shirt que vous ne portez plus, vous pouvez découper un masque que vous attacherez derrière votre tête.

Matériel requis pour la première méthode

Carré de tissu

Élastique à cheveux, cordons élastiques ou élastique de caoutchouc

Matériel requis pour la deuxième méthode

Un vieux t-shirt

Une bonne paire de ciseaux

Étapes

Commencez avec un morceau de tissu et deux élastiques à cheveux. Placez un essuie-tout au centre du tissu puis repliez le haut et le bas du tissu sur l’essuie-tout. Après avoir glissé les élastiques, pliez les côtés du tissu vers le centre en insérant l’un des côtés dans l’autre avant de le placer sur votre visage.

Masques cousus

Vous possédez une machine à coudre ou vous savez vous servir d’une aiguille ? Vous pouvez vous lancer dans la conception d’un masque cousu. Plusieurs patrons et tutoriels qui varient en difficulté sont disponibles dont celui-ci. D’ailleurs, il n’est pas défendu de laisser aller votre créativité en variant les tissus.

L’option la plus simple et efficace est un masque rectangulaire avec des plis permettant de mieux recouvrir le nez et le menton. Si vous ne souhaitez pas coudre, il est toujours possible d’utiliser de la colle à tissu ou des épingles à couche pour tenir le tout en place, cependant, cela pourrait jouer au niveau du confort.

Matériel requis :

Du tissu, préférablement en coton

Une machine à coudre ou une aiguille et du fil

Des ciseaux

Des cordons élastiques ou des lanières de tissu

Il est également possible de vous procurer des trousses comprenant tout le matériel nécessaire sur le web. L’entreprise Club Tissus vend des ensembles permettant de fabriquer cinq masques. Pour chaque vente, 3 $ seront remis au Chaînon, une ressource d’hébergement pour femmes en difficulté au Québec.

Les jetables

Photo Maude Ouellet

Les masques jetables, quoique moins écologiques, n’ont pas besoin d’être entretenus contrairement à ceux en tissu. Précisons cependant qu’ils ne sont pas recommandés par les autorités sanitaires. La chercheuse Geneviève Marchand de l’Institut Robert-Sauvé soulève également un bémol sur les matériaux très absorbants qui peuvent relâcher le liquide après une certaine période de temps.

La méthode pour les réaliser ressemble à celles de ceux en tissu. Superposez d’abord deux feuilles de papier absorbant que vous plierez en accordéon.

Déposez des élastiques aux extrémités et repliez-les sur elles-mêmes. Faites tenir le tout avec des agrafes ou du papier collant.

Maude Ouellet

Vous pouvez ajouter un filtre à café sur le côté qui touchera votre visage en le faisant tenir à l’aide d’agrafes.

Matériel requis

Photo Maude Ouellet

Papier absorbant

Filtre à café

Agrafeuse

Élastique de caoutchouc

Tissus pour couvrir le visage

Photo Pierre-Paul Poulin

Si vous ne souhaitez pas bricoler, il est possible de porter un foulard, un cache-cou ou un bandana pour recouvrir le visage. Toutefois, ces accessoires sont plus susceptibles de glisser et nécessiteront peut-être d’être replacés, ce qui occasionnera des contacts entre les mains et le visage.

Quelques conseils avant de vous lancer

L’Agence de santé publique du Canada a émis quelques recommandations pour la conception de masques non médicaux. Ils doivent :