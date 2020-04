À vos masques: deux jours à endurer ces masques

Nos journalistes vivent eux aussi toutes sortes de problèmes et de péripéties dans leur vie quotidienne. Ils nous livrent ici leurs témoignages personnels dans lesquels plusieurs de nos lecteurs se reconnaîtront.

Comme le recommande fortement le Dr Horacio Arruda, je me suis procuré un masque pour mes sorties essentielles du mois, convaincue que le porter ne serait pas aussi désagréable que je m’imaginais. Constat après une journée : ça va me prendre un temps d’adaptation !

D’abord, trouver un masque en temps de crise sans voiture à sa disposition n’a pas été une chose facile.

Après quelques coups de téléphone, les deux pharmacies à proximité de chez moi m’ont dit qu’elles étaient à sec, et les entreprises québécoises que j’ai appelées m’ont répondu qu’il y avait 10 jours d’attente. Ça commence bien !

Je me suis donc tournée vers les magasins à grande surface pas trop loin. De longues files d’attente et beaucoup de désinfectant à mains plus tard, j’ai finalement trouvé ce que je cherchais à l’entrée d’un Canadian Tire.

Je me suis dégoté deux sortes de couvre-visages : un en tissu cheap noir à 2,99 $ et un paquet de trois masques chirurgicaux jetables à 4,99 $.

Photo Ben Pelosse

Pas le choix, il n’y avait rien d’autre, et il me fallait à tout prix faire mon épicerie. Si j’avais eu plus de temps, j’aurais probablement investi dans un beau masque coloré, fait par une entreprise d’ici.

De la buée dans les lunettes

Mon masque acheté, il faut maintenant le porter.

Petit problème d’emblée : durant les premières minutes, mes lunettes se sont embuées au point où je ne pouvais plus voir devant moi pendant quelques secondes à chaque respiration.

Sachant que j’allais le porter plusieurs heures, je suis retournée chez moi mettre mes verres de contact.

Pour ceux qui n’ont pas de verres de contact à disposition, une étude anglaise suggère de nettoyer les verres de lunettes avec de l’eau savonneuse, pour créer une fine pellicule qui empêche la buée de se déposer.

Sinon, il est possible de placer un mouchoir dans le haut du masque, à l’horizontale sur le nez, pour absorber l’humidité.

Pendant la journée, j’ai essayé mes deux masques pour voir la différence.

Dès les premiers instants avec le masque en tissu, je me suis sentie opprimée et à bout de souffle. J’avais l’impression de chercher constamment mon air et de baigner dans mon vieux CO 2 .

Après quelques minutes, l’objet en tissu avait atteint un taux d’humidité désagréable, probablement égal ou supérieur à celui de la forêt amazonienne.

En traîner plusieurs

La santé publique recommande d’ailleurs de ne porter les masques que sur de courtes périodes, car ils perdent de leur efficacité une fois que le tissu est saturé. Les gouttelettes peuvent alors s’en échapper.

Est-ce que ça signifie qu’il faut traîner plusieurs masques sur soi, pour alterner ? C’est une bonne idée, mais il faut bien ranger celui souillé dans un sac et se laver les mains.

J’en conviens : le produit en tissu n’était pas de grande qualité.

Bien qu’il couvre efficacement mon visage, il n’a aucune structure solide pour l’empêcher de coller à ma bouche, comme le recommandent les experts.

Ne plus y toucher, vraiment ?

Une fois le masque installé, il ne faut plus y toucher, ajoute la santé publique.

Le conseil était difficile à suivre avec un protecteur qui me glissait continuellement sur le nez lorsque je discutais avec quelqu’un.

Je n’ai cependant pas eu ce problème avec le masque chirurgical, dont la structure épousait beaucoup mieux la forme de mon visage. Je l’ai donc préféré à l’autre.

Marcher avec devient vite essoufflant, ai-je également constaté.

L’expérience devient pire encore lorsque j’ai dû courir pour attraper l’autobus.

Malgré le vent frisquet des derniers jours et mon petit coupe-vent qui me couvrait à peine, j’ai trouvé qu’il faisait chaud derrière mon masque, surtout lorsque je me promenais à l’intérieur d’un magasin.

Porter un masque comporte aussi son lot d’inconfort--- quand on est en public. Si plusieurs semblaient indifférents, j’ai quand même senti sur moi quelques regards curieux et même parfois craintifs.

Si j’ai pu constater quelques mouvements de recul également après un regard en direction de mon masque, ce n’était vraiment pas le cas de la majorité des gens que j’ai croisés.

Je pense qu’on commence tranquillement à s’y habituer parce que j’ai vu plusieurs personnes l’arborer à Montréal.

Malgré cela, je compte suivre les recommandations du Dr Arruda et le porter en tout temps quand je dois sortir de chez moi.

Je préfère encore un certain inconfort quelques heures plutôt que de contaminer une personne vulnérable sans le savoir.