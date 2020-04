À vos masques!: les fabricants ne fournissent pas

Les Québécois n’ont pas attendu les recommandations de la santé publique pour se convertir au port du masque, même artisanal, au point où des couturières travaillent 18 heures quotidiennement, sept jours sur sept, depuis quatre semaines, sans parvenir à répondre à la demande.

• À lire aussi: Masques: ils feront partie de nos vies

« C’est complètement fou. La demande de masques est très, très grande actuellement. Les commandes viennent de partout, à toute heure du jour », confie la propriétaire d’Unyk Création, Brenda Gagnon, le temps d’une rare pause pour s’offrir ne serait-ce qu’une bouchée avant midi.

Depuis la fermeture forcée de ses boutiques de fabrication d’uniformes pour les professionnels de la santé à la mi-mars, l’entrepreneure de Chicoutimi s’est lancée, dans la fabrication de masques.

« Quand j’ai vu que les masques commençaient à manquer, je me suis tout de suite dit qu’il pourrait y avoir un marché, explique-t-elle. J’ai suivi mon flair, ça a fonctionné ! »

En manque de couturières

L’aventure l’occupe tous les jours depuis, sans aucun congé, de 7 h à 1 h... le lendemain matin. Et pour cause : leur succès est tel que son équipe initiale de quatre couturières a rapidement été débordée.

Le recrutement de nouvelles couturières et ses quatre enfants, vite appelés en renfort, ont permis à Mme Gagnon de tripler sa production. Mais en milieu de semaine, Alexandra, sa fille de 23 ans s’attelait encore à dénicher le moindre atelier au Québec capable d’accepter de nouveaux mandats en sous-traitance.

Cette pénurie de couturières est un problème commun à toutes les entreprises du secteur, confirme la designer Marie Dooley, de Québec, également plongée depuis peu dans la production de ce nouvel accessoire. En une seule semaine, cette dernière a vendu plus de 2000 masques, de telle sorte que ses délais de livraison avoisinent maintenant les... quatre semaines.

« C’est vraiment la difficulté de trouver le personnel qui freine notre capacité de production, avance-t-elle. On voudrait faire plus, et plus vite. La réponse de la clientèle est bonne et nous voulons aider. Mais avec une équipe de seulement trois personnes, comme présentement, on ne peut malheureusement faire mieux. »

Même à la retraite

Si des entreprises se sont lancées dans la production de masques artisanaux, des retraités l’ont aussi fait, comme Béatrice Letendre de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui coud souvent de 7 h à minuit.

« Je vais être franche. Je n’ai jamais travaillé autant », lance l’ex-infirmière de 63 ans.

Durant ses 30 ans de services, Mme Letendre s’est amusée à fournir à temps partiel ses collègues en bonnets colorés pour couvrir les cheveux. « Les gens ont commencé à me demander [...] des masques. C’est un déluge, la demande », poursuit-elle.

Elle affirme avoir cousu plus de 900 masques personnalisés et avoir 700 commandes en attente.