À vos masques!: les stars arborent le masque

Au cours des dernières semaines, le masque de protection contre la COVID-19 est devenu une sorte de symbole de la pandémie. Alors qu’en Asie il est plus commun de le porter, et ce, bien avant la crise sanitaire actuelle, il s’impose aujourd’hui partout dans le monde. Quand le gouvernement assouplira les mesures de confinement, le port du masque sera encouragé et donc de plus en plus populaire pour se protéger et protéger les autres du virus à l’extérieur de sa maison.

• À lire aussi: Masques: ils feront partie de nos vies

Contrairement aux stars internationales, peu de vedettes québécoises ont partagé des photos d’elles portant un masque sur leurs réseaux sociaux. Le comédien Félix-Antoine Tremblay est l’un des rares à l’avoir fait. Il a publié une photo sous laquelle on pouvait lire : « Spring-Summer 2020 », faisant une allusion aux collections de mode saisonnières, arborant son look printemps-été 2020.

Photo tirée d'Instagram

Quand on sortira de la crise, le masque devrait devenir un accessoire mode au quotidien au même titre que le sac à main, les lunettes solaires et les chaussures. On peut même prévoir la naissance de masques non sanitaires griffés.

En effet, ces derniers jours, plusieurs créateurs ont emboîté le pas en produisant des masques qui prolifèrent sur la toile. On y découvre des modèles simples noirs ou blancs, mais aussi des modèles à motifs, à plis et très colorés. Qui aurait cru que le masque allait devenir, par obligation, l’accessoire mode du moment ?

Les promenades de chiens

À Hollywood, on porte le masque lorsqu’on promène ses animaux de compagnie. Les masques noirs, comme ceux portés par Olivia Wilde ou Joe Jonas et Sophie Turner, ont la cote, mais Ben Affleck et Ana de Armas ont choisi un modèle tacheté de pastel.

Photo courtoisie, BackGrid

Photo courtoisie, BackGrid

Photo courtoisie, BackGrid

Le masque contre la pollution

En novembre dernier, Priyanka Chopra Jones a publié une photo sur son compte Instagram avec le message : « Tournage de #thewhitetiger. C’est tellement difficile de tourner ici en ce moment que je ne peux même pas imaginer ce que ça doit être de vivre ici dans ces conditions. Nous avons la chance d’avoir des purificateurs d’air et des masques. Priez pour les sans-abri. Soyez tous en sécurité. »

Photo tirée d'Instagram

Gwyneth Paltrow fut l’une des premières à adopter le port du masque et a fait la promotion de la marque Airinum. Elle faisait récemment ses courses, parée dudit masque.

Photo tirée d'Instagram

Masques à motifs

D’autres préfèrent les modèles colorés. Farrah Abraham déclarait être d’humeur Tiger King, le célèbre documentaire sur Netflix, en optant pour un motif félin. Kerry Washington dit avoir craqué pour les masques ludiques de son amie. Julia Roberts a fait ses courses avec lunettes, masque et gants.

Photo tirée d'Instagram

Photo Instagram

Photo courtoisie, BackGrid

Un bandana fait l’affaire

Chris Pine et Tommy Lee n’avaient pas de masque sous la main, ils ont donc opté pour une autre option de protection, le bandana !

Photo courtoisie, SoplashNews.com

Photo courtoisie, BackGrid

Vente de masques au profit de Musicares

Photo tirée d'Instagram

Sur son compte Instagram, The Weeknd a annoncé que les masques où est imprimé le sigle « XO », que l’on retrouve sur ses produits promotionnels, sont de nouveau en stock. « Je vais égaler chaque dollar des ventes pour aider les communautés touchées par la COVID-19 avec 100 % des recettes qui iront à MusiCares. »