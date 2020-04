À vos masques!: une pratique qui divise les citoyens

Qu’il soit obligatoire ou simplement encouragé, le port du masque divise les Québécois. Le Journal a donc demandé à des citoyens de Montréal, de sa Rive-Sud et de Québec, dans le cadre d’un vox pop, pourquoi ils ont décidé de le porter ou non. Voici ce qu’ils nous ont répondu.

Magalie Drolet

Rencontrée au Walmart de l’avenue Jules-Verne, à Québec

Photo Stevens LeBlanc

« Moi, personnellement, quand je vois quelqu’un se promener avec un masque, ça me fait peur. Je me demande si la personne est contaminée. C’est mon premier réflexe, même si je sais que c’est pour protéger les autres. Je mets l’étiquette “cette personne est malade”. C’est sûr que je ne me promènerai pas toute seule avec un masque. Si ça devient la directive, on n’aura pas le choix. C’est comme n’importe quoi, toutes les habitudes se changent. »

Richard Blackburn

Rencontré au Costco de l’avenue Watt, à Québec

Photo Stevens LeBlanc

« J’aide ma femme à faire des masques. Elle en a 65 de fabriqués et il en reste 30 en production. Je presse les plis pour que ça aille plus vite. Cette année, au lieu de donner du chocolat à Pâques, on a donné des masques aux membres de la famille et à nos amis. On opère un site touristique que l’on ne peut pas ouvrir en ce moment, La Vallée Secrète, dans Portneuf, mais éventuellement, quand ça va reprendre, les clients qui en veulent pourront en acheter sur place. »

Suzanne Dubreuil

Rencontrée dans la rue, à Montréal

Photo Jonathan Tremblay

« Faut s’y habituer, a lancé la dame de 83 ans, à propos de sa marche quotidienne avec son masque artisanal, qu’elle a acheté 5 $ à une amie. C’est plus essoufflant, mais je ne prends pas de chance. Et je garde ma distanciation. Je ne fais rien d’autre que de marcher dehors. Je me sens plus en sécurité et je pense que les gens se pensent sécurisés autour. Me semble que ça doit protéger les autres, si j’éternue par exemple. Avant, la vision était négative de voir des gens porter un masque. Mais ça va changer. »

Jason Blackburn

Rencontré au Costco de l’avenue Watt, à Québec

Photo Stevens LeBlanc

« Je suis un professionnel de la santé. Je travaille comme ambu-lancier. Donc, on se protège déjà au travail. Pour moi, ce n’est pas grand-chose de porter le masque pour venir faire mon épicerie. Avec la quantité de personnes qui sont asymptomatiques, ça ne peut pas faire de tort de le porter. Ça peut juste protéger les autres. Je considère que c’est une bonne chose que le gouvernement encourage le port du masque. »

Nathalie Boily

Rencontrée au Walmart de l’avenue Jules-Verne, à Québec

Photo Stevens LeBlanc

« Je ne dis pas que ce n’est pas une bonne chose, mais ce que je trouve bizarre, c’est le recul du gouvernement par rapport aux masques. Avant, il disait que ce n’était pas bien d’en porter. Maintenant, il dit que oui. Moi, j’ai peur que les gens qui portent un masque négligent le reste des mesures de précaution parce qu’ils se sentent en sécurité. S’il n’y a pas de différence par rapport aux risques, je ne prévois pas en porter. J’observe les autres mesures comme le lavage des mains et la distanciation sociale. Si on m’oblige à en porter un, je vais me conformer. »

Nicolas Nunes

Rencontré dans la rue, à Montréal

Photo Jonathan Tremblay

« C’est un masque de travail. C’est la première fois que je le mets. Je l’ai mis car je devais aller au CLSC pour une blessure. Ça aide, mais ce n’est pas nécessaire d’en mettre un en tout temps. »

Robert Chartrand et Mélanie Coderre

Rencontrés au Canadian Tire, à Montréal

Photo Jonathan Tremblay

« Depuis le début, tout le monde devrait en porter [un masque]. C’est pas compliqué, ça s’attrape par les voies respiratoires », mentionne la femme de 47 ans.

« Ce n’est pas un petit virus. C’est important de se protéger et de protéger les autres », ajoute son conjoint de 43 ans.