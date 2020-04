LEPAGE, Pauline



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes (St-Michel-de-Bellechasse), le 22 avril 2020, à l'âge de 87 ans est décédée de causes naturelles madame Pauline Lepage, fille de feu madame Ida Banville et de feu monsieur André Lepage. Elle a vécu dans la région de Québec et à Rimouski pendant toutes ces années parmi nous.Elle laisse dans le deuil ses trois fils: Michel (Lorraine Bois), Jean-François (Jocelyne Guilbert), André (Nathalie Morin); ses petits-enfants: Audrey-Anne, Marc-André, Mathieu et Yasmine Ophélie (sa mère, Annie Marcoux). Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Carmen, ses belles-sœurs: Monique (feu Roger Lepage) et Rolande (feu Henri Lepage); ainsi que très nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Est également dans la tristesse de son départ, son mari Louis Voros.La famille tient à remercier particulièrement le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (www.alzheimerquebec.ca).