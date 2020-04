Avalanche meurtrière sur l’Everest: triste 5e anniversaire

L’urgence de la situation dans cette pandémie de la COVID-19, spécialement dans le milieu de la santé au Québec, rappelle de douloureux souvenirs au chevronné alpiniste québécois Gabriel Filippi.

• À lire aussi: Leurs yeux rivés sur l’Everest pour 2021

Il y a cinq ans, il vivait la plus grande tragédie en montagnes : l’avalanche meurtrière qui a détruit le camp de base de l’Everest, happé 21 vies et blessé 72 alpinistes après le séisme de magnitude 7,9 au Népal. « Cet événement n’est vraiment pas sorti de mon système. Et cette pandémie me rappelle comment on avait géré la crise ce 25 avril 2015. J’y pense tous les jours ces temps-ci.

Des images me reviennent sans cesse, dont celles des gens qui ont lâché leur dernier souffle dans mes bras et celle de la désolation en observant les lieux en retournant à mon campement ce soir-là », raconte Filippi.

PHOTO COURTOISIE/GABRIELFILIPPI.COM

D’ailleurs, l’alpiniste et guide relate en détail le fil des événements de cette tragique journée dans son excellent livre Instinct de survie. Sans lumière frontale, à l’unique lueur de la lune frappant les sommets de l’Himalaya, il décrit cette scène désolante, où tout était arraché comme si une bombe avait explosé et détruit 95 % du camp de base au pied du mont Everest.

Filippi avait miraculeusement survécu à l’avalanche en se blottissant derrière un immense rocher, un seul soulier enfilé faut-il le préciser ! Au-delà des images indélébiles dans sa mémoire, l’homme de 59 ans entend encore aussi des sons. Ceux du vrombissement de l’avalanche qui a déferlé sur l’heure du dîner, des cris et des gémissements de douleur. « Ce doit être la même chose dans les hôpitaux et CHSLD où les gens combattent le coronavirus présentement. J’ai tellement d’empathie et de reconnaissance envers le personnel médical. »

Guide et secouriste

Cette année-là, Filippi avait joué les secouristes pendant plus de 24 heures en compagnie d’autres Québécois, dont Sylvain Béliveau. Il apportait son soutien à travers le camp de base et dans les quatre immenses tentes transformées en cliniques de fortune après le désastre.

Avec le personnel médical, il a entre autres procédé au triage parmi les blessés et les morts. « Ça fait partie de ma vie. Je ne pourrai jamais l’effacer de ma mémoire. Mais il faut se souvenir de ce qui s’est passé comme ce que nous vivons en ce moment », soutient celui qui souhaiterait collaborer à la mission québécoise dans cette pandémie. Depuis, l’aventurier est retourné à l’Everest en 2016, 2018 et 2019. L’an passé, il a grimpé sur le toit du monde pour la troisième fois.