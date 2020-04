Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier, alias D R M S, ont trouvé le meilleur remède à la déprime collective causée par le confinement actuel : de la musique ensoleillée et vitaminée. Avec leur nouveau projet collaboratif SOMMM, les deux artistes espèrent que ce « party de studio » deviendra un « party de maison » pour le public.

Pandémie oblige, c’est à distance que nous avons dû jaser avec Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier. Chacun en confinement, les deux artistes ont répondu aux questions du Journal dans une discussion vidéo à trois sur la plateforme Zoom.

Êtes-vous prêts pour l’entrevue ?

Ariane Moffatt : « Oui ! Tu es en direct de ta cuisine, Étienne ? »

Étienne Dupuis-Cloutier : « Comme d’habitude ! Et toi, en studio ? Wow, c’est différent ! La dernière fois que je t’ai vue en studio, nos tounes n’étaient même pas mixées. »

Avec la pandémie, avez-vous discuté de la possibilité de reporter la sortie de l’album ?

Ariane : « L’album n’était même pas fini et on voyait les choses s’aggraver... Mais on voyait aussi au fil des jours à quel point la musique était un outil qui servait à rassurer bien du monde. C’est un album tellement printanier, vitaminé, positif. On s’est dit : let’s go, on y va ! C’est maintenant ou jamais. »

Étienne : « On a fini l’album à distance avec le mixeur. C’était la première fois dans ma vie que je faisais ça. Au moins, on avait réussi à enregistrer tout le monde. Il me restait un peu de travail solo. Mais on y est arrivé. »

Comment décrivez-vous le projet SOMMM ?

Étienne : « C’est un gros party de studio. C’est une rencontre entre Ari et moi qui a cliqué. Mais ça s’est aussi fait avec plein de collaborateurs qui sont venus en studio. »

Ariane : « On voulait faire un album de pop complètement assumée, dans l’air du temps. On a fait appel à plein de monde [LaF, FouKi, Rosie Valland, Maky Lavender, Ruffsound, Clay and Friends, Marie-Pierre Arthur] qui sont à l’image de cette nouvelle génération tellement talentueuse et pleine de fraîcheur. »

Ces artistes sont pour la plupart d’une plus jeune génération que vous. Y a-t-il parfois eu un clash en studio ?

Ariane : « On a fait des blagues autour de ça. Je disais que j’étais un peu la cougar qui invitait des petits jeunes dans son studio (rires). Il y avait parfois 20 ans de différence entre nous. Les petits gars de LaF, j’aurais pu les garder ! Mais je n’ai jamais senti de la part de personne une résistance. Ils étaient tous contents d’embarquer. On avait tous la passion, le feu et le désir de créer. On parlait le même langage. »

Que signifie le nom SOMMM ?

Ariane : « On avait fini la chanson Danger au printemps passé et on se disait qu’il nous fallait un nom pour le projet. Je pensais à un nom court avec du lettrage et qui pouvait aussi bien marcher en anglais qu’en français. On était dans la somme de nous et du +1 avec la personne qui venait chanter. C’était le concept de la somme des parties. Un titre pas trop évocateur, mais qui colle bien avec l’esthétisme du projet musical. »

Vous vous êtes rencontrés de quelle façon tous les deux ?

Étienne : Ariane avait composé la musique de la pièce de théâtre à l’Espace Go La démesure d’une 32A, et elle m’avait recruté pour la direction musicale. On avait ensuite enregistré un EP ensemble. Et en 2015, j’ai fait la tournée de 22h22 avec Ariane. »

La pandémie a forcé l’arrêt de tous les événements culturels au Québec pour plusieurs mois. Mais une fois que les rassemblements seront permis à nouveau, voyez-vous SOMMM aller sur scène ?

Ariane : « C’est sûr que ce serait le fun. Laurent Saulnier nous avait déjà approchés quand il a su que ça existait. Il voyait comment ça pouvait faire un beau trip de Francos. On ne fera pas de tournée avec ça, mais je pense que ça peut être événementiel. Ça peut faire un beau party. L’avenir nous le dira. Ma tournée est finie, j’ai bien du temps dans mon calendrier. »

► L’album de SOMMM, constitué d’Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier, est présentement sur le marché.