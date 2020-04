Comment faire pour retrouver un amour perdu?

Louise, je suis désespérée et j’ai besoin de ton aide. Plus j’avance et plus je m’enlise, au lieu d’émerger comme je le souhaiterais. J’approche de mes 40 ans et on dirait que je régresse au lieu d’évoluer. Je suis pourtant une belle fille, ambitieuse avec de l’énergie à revendre, mais je tourne en rond sur le plan sentimental et ça influence mon état général.

Je n’ai jamais connu des amours faciles. Ce qui fait que je n’ai jamais trouvé la perle rare comme on dit, avec laquelle on souhaite fonder une famille, si ce n’est le béguin que j’ai eu pour un ami d’enfance avec lequel je suis restée sporadiquement en contact.

On se suit, lui et moi, depuis l’âge de 11 ans. Quand on était jeunes, on disait qu’on allait se marier quand on allait être grands. On a fait quelques tentatives de vie commune au fil des ans, mais rien n’a jamais réussi à nous maintenir ensemble plus d’un an ou deux.

Je finissais toujours par trouver quelqu’un que j’aimais plus que lui et je partais.

Patient, il supportait mes fréquents départs en me disant chaque fois qu’un jour, ça allait être le grand départ, celui qui serait sans retour, et que j’allais peut-être le regretter. Jamais je n’ai pensé que ça arriverait parce que j’étais convaincue que cet homme-là m’aimerait « à la vie à la mort ». Un peu comme il me l’avait juré quand on s’est connu.

Dans mon esprit, cet homme était celui que j’allais marier un jour, quand je serais prête, puisque j’avais consulté une voyante à l’époque où je l’ai connu et qu’elle m’avait confirmé que cet homme était mon match parfait. Mais j’ai appris en décembre dernier, lors d’un repas entre amis, qu’il allait se marier en avril 2020. Je n’en croyais pas mes oreilles et je l’ai appelé tout de suite. Il m’a confirmé la nouvelle et m’a annoncé que c’était définitivement fini entre nous.

Depuis, je suis devenue une loque, et ça va aller en empirant, puisque je sais que la cérémonie a eu lieu samedi dernier. Ma voyante me confirme que c’était l’homme de ma vie, ce qui ne m’aide pas du tout à remonter la pente. Comment on se remet d’une telle défaite ? Pour le moment, je mange pour compenser et j’engraisse. Je pleure toutes les larmes de mon corps et je me sens flouée par la vie.

Anonyme

Ce n’est pas la vie qui vous a flouée, c’est plus votre façon de l’aborder qui vous a joué un mauvais tour. Je ne sais pas si votre voyante a vu juste, mais il appert que vous ne l’avez pas écoutée et que vous vous êtes laissé désirer trop longtemps par ce monsieur.

Mais arrêtons les plaisanteries. Si pendant toutes ces années, vous n’avez jamais porté à ce garçon une attention suffisante pour avoir envie de le retenir, à quoi cela tient-il de dire que c’est l’homme de votre vie ? Au fait que vous le considériez comme une possession que personne ne pouvait vous enlever ? Ou au fait que vous le gardiez en réserve au cas où vous ne trouveriez pas mieux ?

Je crois que pour vous, le temps est venu de mûrir et de vous développer pour devenir une adulte. Avec tout ce que ça comporte de retour sur vous-même pour démonter les mécanismes défaillants développés au fil des ans, lesquels vous ont menée à un tel cul-de-sac. Dont vous êtes, en passant, la seule responsable.

Faites attention de ne pas détruire le meilleur de vous-même dans cette hypothétique, inutile et illusoire aventure, visant à reconquérir cet homme. Abandonnez une fois pour toutes les jeux de dés pour vous rattacher au concret, la seule avenue qui puisse vous faire avancer. Accordez le maximum d’attention à vous-même pour repartir sur de meilleures bases.