COVID-19: près de 45 000 cas au Canada

Le Canada s’approche tranquillement du cap des 45 000 personnes contaminées par la COVID-19, dont 2350 décès.

Sur les quelque 650 000 tests réalisés au pays jusqu'à présent, c’est au Québec qu’on enregistre toujours le plus grand nombre de cas de contamination, soit 22 616 cas, selon le plus récent bilan. De ce nombre, 1340 personnes ont malheureusement perdu la vie et plusieurs de ces décès ont été enregistrés dans les centres pour personnes âgées.

En Ontario, province voisine, 13 995 cas ont été répertoriés depuis le début de la crise pour un nombre total de décès de 811. Le nombre de personnes guéries a atteint les 7509, soit près de 54% du nombre total de cas dans la province.

Au total, il y avait environ 44 364 cas au Canada, en date de samedi midi.

Bilan au pays