BOULETTE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 avril 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jacques Boulette, époux de dame Ghislaine Jean. Né à Québec, le 18 mai 1950, il était le fils de feu dame Monique Gosselin et de feu monsieur Jean-Guy Boulette. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Ghislaine, il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick, François, Daniel (Mélina Marchildon), Laurence (Alexandre Champagne), Gabrielle (Daniel Lemieux); ses petits-enfants: William, Nicolas, Vincent, Lisandra, Eva, Lauriane, Sofia, Juliette; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Martin (Ginette Gosselin), Pierre (Chantal Lefebvre), Sylvie (Denis Savard), Guylaine (Claude Gagné), Anne; de la famille Jean: André (Maria Islena Venturoli Jean (Néna)), Yvon (Hélène Raynault), Gaëtan (Louise Légaré), Michel (Lynda Gagnon), Claudette (Claude Richard), René (Hélène Sarrazin), Raynald, Gaston (Diane Bissonnette), Gilles; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le CLSC pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci tout spécial au Dre Isabelle Kirouac pour sa présence et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques, Région de Québec, Site: www.scleroseenplaques.ca, Tél.: 418-529-9742.Les funérailles sont sous la direction de