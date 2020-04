BOUFFARD, Francine



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 avril 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Francine Bouffard, épouse de feu monsieur Maurice Darveau, fille de feu Édouard Bouffard et de feu Thérèse Baron. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-France Gingras (Jean Giroux) et Josée Gingras (Jean-Noël Boutin); ses petits-enfants: Raphaël Bergeron (Frédérique Vien) et Mélina Bergeron (Frédérick Nolet); son arrière-petit-fils: Nathan Bergeron; le père de ses filles: Marcel Gingras (Ghislaine Turgeon); ses frères et soeurs: Gérald (Louise-Andrée Leclerc), Claude (Carole Chouinard), Louise (Hilaire Normandeau), Thérèse (Carole Vezeau), feu Pierre (Ghislaine Gourde), Jean (Raymonde Croteau), Benoit, Lina (Claude Fréchette) et Sylvie (Pierre Mahaits); son beau-fils: Michel Darveau; sa filleule: Marie-Hélène C. Bouffard; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à l'équipe de stomothérapie de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec (https://rubanrose.org/).