ROY, Claire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 avril 2020, à l'âge de 68 ans et 3 mois, est décédée madame Claire Roy, fille de feu madame Denise Lachance et de feu monsieur Marc Roy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Jacques P. Roy (Hélène Pilote); sa sœur Lyse Roy ainsi que ses neveux et nièces: Martin Roy, Marie-Claude Roy et Mathieu Houde. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus.