[DIRECT SAMEDI 25 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN | 8h08

PLANÉTAIRE

Cas : 2 824 728

Morts : 197 667

Rétablis : 796 300

CANADA

Atteints par le virus : 43 888, 22 616 au Québec

Décès : 2302, 1340 au Québec

Toutes les nouvelles du samedi 25 avril

8h29 | Coronavirus: pas de preuve que des personnes déjà infectées soient immunisées, prévient l’OMS.

AFP

Il n’existe pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, a prévenu samedi l’OMS, estimant que la délivrance de « passeports immunitaires » risque de favoriser la propagation continue de la pandémie.

« Il n’y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises de la COVID-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection », a indiqué l’Organisation mondiale de la santé dans un communiqué.

AFP

7h57 | Iran : 76 nouveaux morts, des craintes de « recrudescence ».

AFP

Des responsables iraniens ont dit samedi leurs inquiétudes face à une « recrudescence » des cas de contamination au nouveau coronavirus en Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par l’épidémie.

Alors que la République islamique d’Iran marque le premier jour du ramadan, le ministère de la Santé a annoncé 76 décès supplémentaires qui portent à 6650 morts le bilan officiel de l’épidémie de pneumonie virale en Iran.

7h56 | Coronavirus : plus de 120 000 morts en Europe.

AFP

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 120 000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi.

6h04 | Des sœurs jumelles meurent de la COVID-19 à trois jours d'intervalle.

Deux jumelles de 37 ans sont décédées de COVID-19 à trois jours d’intervalles à Southampton, dans le sud de l’Angleterre.

Infirmière pédiatrique, Katy Davis est décédée mardi à l’hôpital général de Southampton, alors que sa sœur Emma, ancienne infirmière, est décédée vendredi dans le même hôpital, a rapporté vendredi BBC.

5h52 | Des actionnaires milliardaires du Cirque sollicitent l’aide de Québec.

Des milliardaires américains et chinois demandent l’aide de Québec pour payer des salariés et des fournisseurs du Cirque du Soleil alors qu’ils continuent d’engranger ailleurs des profits astronomiques, une situation dénoncée par un expert.

Le Cirque du Soleil a ajouté à la fin mars plusieurs lobbyistes pour le représenter auprès du gouvernement du Québec. Parmi ceux-ci, Manon Brouillette, ancienne patronne de Vidéotron, et Mitch Garber, président du conseil d’administration du Cirque du Soleil.

Ben Pelosse/ Le Journal de Mont

5h40 | Les masques faits maison doivent être mis de l’avant.

Des experts estiment que le port du masque artisanal pourra accélérer le déconfinement des Québécois tant et aussi longtemps qu’ils respectent les autres mesures, comme la distanciation sociale et le lavage des mains.

«Avec un masque, on peut le faire plus rapidement. [...] Ça ne va pas remplacer les autres mesures, mais le masque va rassurer les gens et rester un signe visible de l’épidémie», explique l’épidémiologiste Nima Machouf.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

5h27 | Annulation du Nice Jazz Festival prévu en juillet.

La ville de Nice a annoncé samedi l'annulation de l'édition 2020 du Nice Jazz Festival, créé en 1948, qui devait se tenir du 17 au 21 juillet.

«Compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui affecte les festivals d'été, c'est avec tristesse que nous vous annonçons que l'édition 2020 (...) n'aura pas lieu», indique la municipalité dans un communiqué.

AFP

5h26 | Il faut profiter du crédit d’impôt fédéral pour TPS qui double.

Au début de la crise de la COVID-19, l’une des premières initiatives d’Ottawa pour soutenir les particuliers a été de «doubler» le crédit d’impôt pour la TPS.

Wow ! Même ceux dont la situation n’a pas été affectée par les événements ont eu droit au bonbon. Bien d’autres mesures ont été annoncées depuis, tellement qu’on l’avait presque oubliée celle-là, jusqu’à ce que l’argent soit déposé, il y a deux semaines.

Illustration Fotolia

5h25 | Des morgues temporaires envisagées.

Le Direction de la santé publique de Montréal envisage d’installer des morgues temporaires si le nombre de victimes de la COVID-19 continue d’augmenter.

Ce scénario est le pire considéré par la santé publique dans son plan de contingence obtenu par notre Bureau d’enquête. Il sera nécessaire si l’on compte plus de 65 décès par jour, que 100 % des morgues d’hôpitaux sont occupées, tout comme 75 % des places en salon funéraire.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

5h22 | Son rêve de devenir préposé aux bénéficiaires se réalise.

Un homme de 50 ans qui venait de retourner sur les bancs d’école pour devenir préposé aux bénéficiaires s’est isolé de sa famille afin d’aller prendre soin des «bâtisseurs de notre société» dans un CHSLD de Vaudreuil-Dorion.

«C’est eux qui ont fait vivre notre Québec pendant des décennies, c’est la moindre des choses de leur donner des soins et de l’amour», lance Yanick Bellefleur.

Photo Chantal Poirier

5h17 | À vos masques!: les Québécois prêts à le porter.

Même s’ils croient pour la plupart que le masque ne peut pas les protéger de la maladie à coronavirus, 7 Québécois sur 10 sont prêts à en porter un quand ils sortent de chez eux.

C’est le constat qui ressort d’un sondage express effectué le 21 avril par la firme Léger. Le sondeur a demandé à 501 Québécois s’ils estimaient que le port du masque pouvait les protéger de la COVID-19.

Photo Chantal Poirier

5h13 | Amende salée pour un chef australien promouvant une «machine à lumière» contre le coronavirus.

Le célèbre chef australien Pete Evans a écopé d'une amende de plusieurs milliers d'euros pour avoir fait la promotion d'une "machine à lumière" dont il prétendait qu'elle pouvait aider à traiter le coronavirus.

Dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook courant avril, M. Evans assurait que l'appareil appelé «Biocharger», qui ressemble au croisement entre un mixeur et une lampe magma, pouvait être utilisé pour combattre le «coronavirus de Wuhan», du nom de la ville du centre de la Chine où l'épidémie a commencé.

4h15 | Argentine: fin de la mutinerie dans une prison due à un cas de COVID-19.