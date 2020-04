La deuxième vie de L’eau chaude l’eau frette

Agacé par un problème technique qui nuisait à la fluidité des images, André Forcier était, jusqu’à récemment, incapable de revoir son classique L’eau chaude l’eau frette. Près de 45 ans après la sortie du film, le cinéaste a pu revisionner son œuvre sans grimacer grâce à une nouvelle version restaurée du long métrage.

Lancée le 15 avril dernier sur les plateformes illico et iTunes, cette nouvelle version de L’eau chaude l’eau frette, fraîchement restaurée par l’organisme Éléphant : mémoire du cinéma québécois, a ainsi permis à André Forcier de faire la paix avec ce film qui a pris l’affiche en 1976, après avoir été projeté à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes. Depuis plusieurs années, Forcier (Bar Salon, Le vent du Wyoming, Une histoire inventée) disait « ne plus être capable » de voir cette œuvre à cause d’un problème technique survenu pendant la postproduction du long métrage, il y a près de 45 ans.

« J’ai tourné L’eau chaude l’eau frette en 1975 et quand on faisait le mixage, j’ai reçu une lettre m’indiquant que le film avait été accepté à la Quinzaine des réalisateurs, raconte André Forcier en entrevue au Journal. Je ne sais pas qui avait soumis le film à Cannes et dans quel état il avait été soumis. Mais je te jure qu’à l’époque, je ne savais même pas ce que c’était, la Quinzaine des réalisateurs. Je savais qu’il y avait une compétition à Cannes, mais je ne pensais pas du tout à ça. »

Dans l’urgence, Forcier et son équipe ont donc accéléré la postproduction afin que le film soit prêt à temps pour le Festival de Cannes : « On a fait imprimer une copie, mais à chaque changement de plan, l’image sautait, explique le cinéaste de 72 ans. C’est possible qu’il y ait eu un problème avec la machine qui coupait le matériel. Les spectateurs ne s’en apercevaient pas, mais moi, je trouvais que ça jouait au niveau de la lecture au deuxième degré et que ça nuisait à la fluidité du film. Grâce au travail de restauration, ce problème n’est plus là. Les gens d’Éléphant ont vraiment fait une belle job ».

Aux yeux de plusieurs experts du cinéma québécois, L’eau chaude l’eau frette est l’un des films les plus importants de l’œuvre d’André Forcier, cinéaste singulier à qui on colle souvent le surnom d’« enfant terrible du cinéma québécois ». En succédant à Marie-José Raymond et Claude Fournier à la direction d’Éléphant (organisme créé par Québecor pour restaurer le patrimoine cinématographique québécois), Dominique Dugas a tout de suite eu une pensée pour L’eau chaude l’eau frette.

« Quand j’ai pris la tête d’Éléphant, en janvier 2019, c’était clair pour moi que c’était un film qui manquait dans notre catalogue, indique M. Dugas. Pour moi, c’est un film culte et une des grandes œuvres du cinéma québécois. Pour avoir étudié en cinéma et m’être particulièrement intéressé au cinéma de Forcier, je savais aussi à quel point c’était un film qui était difficile à trouver. »

André Forcier a tourné L’eau chaude l’eau frette en 1975, sur le Plateau-Mont-Royal, avec plusieurs acteurs connus à l’époque (dont Jean Lapointe, Sophie Clément, Guy L’Écuyer et Anne-Marie Ducharme), mais aussi quelques nouveaux visages (dont un jeune Jean-Pierre Bergeron qui faisait alors ses débuts au grand écran). Le film met en scène des adolescents qui complotent un assassinat pendant que s’organise une fête pour saluer l’anniversaire de l’usurier du quartier.

« Pour moi, c’est un grand film, souligne Dominique Dugas. On y trouve une poésie unique – une poésie de la cruauté – et une galerie de personnages forts et plus grands que nature. On n’est pas loin d’un univers à la Réjean Ducharme dans lequel la grande lucidité passe par les personnages d’enfants. C’est aussi un portrait du Plateau Mont-Royal de cette époque. »

Et qu’en pense le principal intéressé ?

« J’aime bien L’eau chaude l’eau frette, mais ce n’est pas mon préféré, répond Forcier. Mon préféré, ça reste Le vent du Wyoming [1994]. J’aime beaucoup aussi Bar Salon [1974] qui est un film différent, selon moi. Sinon, je trouve que Je me souviens [2009] est sous-estimé. Ça raconte l’histoire d’une petite fille qui apprend le gaélique pour pouvoir survivre. C’est une belle métaphore. Je n’ai jamais compris pourquoi ce film-là était passé inaperçu à sa sortie en salle. »

► La version restaurée de L’eau chaude l’eau frette est disponible en haute définition sur les plateformes de vidéo sur demande illico et iTunes.