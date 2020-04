La terre tremble

Photo courtoisie

Le 25 avril 2015, près de 9 100 personnes sont tuées et 22 000 blessées après un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui frappe le Népal. C’est la pire catastrophe naturelle à frapper le Népal depuis le tremblement de terre Népal-Bihar de 1934. Le tremblement de terre a déclenché une avalanche sur le mont Everest , faisant 21 morts et faisant du 25 avril 2015 le jour le plus meurtrier de l'histoire de la montagne.

80 ans

Confinée dans sa maison de l’arrondissement Beauport à Québec, Louisette Plante (photo), grande adepte du bingo, a remplacé les marqueurs de bingo par les broches à tricoter. De plus elle célèbre aujourd’hui son 80e anniversaire de naissance. Sa fille Mona a pensé m’envoyer la photo du travail de Louisette avec les couleurs de l’arc en ciel.

Anniversaires

Marc Picard (photo), député Chutes-de-la-Chaudière, Coalition avenir Québec, 65 ans...Marie-Michèle Gagnon, skieuse alpin de Lac-Etchemin, 31 ans...Felipe Massa, pilote brésilien de Formule 1, 39 ans...François Levesque, président d'Ébénisterie Richard & Levesque, 48 ans...Renee Zellweger, actrice américaine, 51 ans...Marc Durand, journaliste-réalisateur et animateur télé à Radio-Canada, 56 ans...Marie-José Turcotte, journaliste et animatrice de sport à la SRC, 63 ans... Vladislav Tretiak, gardien de but russe, (1969-85), 68 ans...Al Pacino acteur américain, 80 ans.

Disparus

Le 25 avril 2019. John Havlicek (photo), 79 ans, joueur professionnel de basket-ball pendant 16 saisons avec les Celtics de Boston remportant 8 championnats de la NBA, dont 4 à ses 4 premières saisons avec l’équipe..2018. Michael Anderson, 98 ans, réalisateur britannique (Tour du monde en 80 jours)...2016. Louis Bélanger, 82 ans, promoteur de boxe de Québec...2016. Martin Gray, 93 ans, écrivain d'origine polonaise, survivant de la Shoah...2015. Jim Fanning, 87 ans, ancien directeur général et gérant des Expos de Montréal de 1968 à 1993...2009. Beatrice Arthur, 86 ans, actrice vedette notamment de la série Golden Girls...2007. Bobby 'Boris' Pickett, 69 ans, chanteur fantaisiste et compositeur américain...2007. Gaétan D’amours, culturiste québécois...2002. Lisa 'Left Eye' Lopes, 31 ans, membre du trio TLC...1995. Ginger Rogers, 83 ans, actrice et danseuse américaine...1975. Mike Brant, 27 ans, chanteur israélien.