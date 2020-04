Le confinement donne un répit aux routes ce printemps

Les routes ont un répit, ce printemps, avec la baisse notable du trafic en raison du confinement ; les villes remarquent une réduction du nombre de nids-de-poule.

À Québec et à Lévis, le nombre de nids-de-poule est moins élevé, ce printemps, et la baisse marquée du nombre de véhicules sur les routes pourrait bien avoir contribué à atténuer les dommages que les surfaces pavées subissent normalement au retour de beaux jours.

À la Ville de Québec, la porte-parole Wendy Witthom a indiqué qu’on a noté une baisse du nombre de nids-de-poule par rapport à l’an dernier.

Photo Stevens LeBlanc

Moins de signalements

« Depuis le 16 mars, il y a une baisse du nombre de signalements faits par les citoyens et du nombre de nids-de-poule réparés. Du 16 mars au 10 avril 2020, on compte 850 signalements et 3240 nids-de-poule réparés. Pour la même période en 2019, nous comptions 917 signalements et 3888 réparations. »

Photo Stevens LeBlanc

À Lévis, la même situation semble se produire. « Cette année, le nombre de signalements de la population est deux fois moindre que l’an dernier », a soutenu la porte-parole Nicole Rodrigue.

En effet, l’an dernier, la municipalité avait reçu 1265 signalements, contre 551 jusqu’à maintenant, en 2020.

Mme Rodrigue confirme que l’allègement considérable de la circulation a probablement un effet sur cette amélioration.

Elle souligne aussi « l’augmentation substantielle des investissements de la Ville au cours des dernières années dans la réfection des rues, des bordures et des trottoirs ».

Moins de camions sur les routes

Du côté du ministère des Transports, on constate qu’il y a moins de circulation et que le nombre de camions a diminué entre 25 et 50 % selon les endroits.

« Si cette situation perdure sur une plus longue période, il se pourrait qu’il y ait un impact sur le nombre de nids-de-poule à réparer », a soumis la porte-parole Émilie Lord, qui ajoute que pour l’instant, « il n’y a pas de différence significative dans les opérations du MTQ ».

Service essentiel

Partout dans les villes de l’agglomération de Québec, à Lévis et au Ministère, la réparation des nids-de-poule est considérée comme un service essentiel. Le colmatage se poursuit donc comme à l’habitude.

À Québec, « les équipes affectées à la réparation des nids-de-poule s’affairent à réparer d’abord les nids-de-poule dangereux et ceux signalés par les citoyens. Ils poursuivent ensuite leur journée de travail en parcourant les endroits les plus vulnérables aux nids-de-poule sur le réseau routier et réparent ceux croisés sur leur chemin », informe Mme Whittom.

Encore l’inconnu pour le démarrage des chantiers routiers

Le sort de plusieurs chantiers routiers est encore en suspens, plus d’un mois après le début du confinement, alors qu’on ignore quels seront les retards accumulés.

À la Ville de Québec, le maire Régis Labeaume a admis cette semaine qu’« on ne sait pas ce qui va se passer encore ».

Il a aussi convenu que la Ville ne pourrait pas, même si elle le voulait, démarrer les chantiers immédiatement.

Les entrepreneurs et les sous-traitants ne connaissent pas les directives de la santé publique et ne sont pas ouverts, pour la plupart. « Les entreprises sont fermées. »

Quand la reprise sera là, il faudra aussi s’attendre à des retards, a-t-il expliqué, le temps de remettre la machine en marche.

Chantiers majeurs

Partout à travers la ville, des chantiers majeurs étaient prévus et devaient démarrer ce printemps.

On n’a qu’à penser à la phase deux de l’aménagement de la route de l’Église et à l’élargissement du boulevard Hochelaga, à Sainte-Foy.

On devait aussi aller de l’avant avec la réfection de l’avenue Cartier et de l’avenue Maguire.

« Pour le moment, les travaux, c’est un peu compliqué », a laissé tomber le maire.

« [Pour] les approvisionnements, on travaille fort. Pour la planification des travaux, au moment où on se parle, on attend un petit peu pour en parler parce que tant qu’on n’a pas de directives des gouvernements, on ne peut pas commencer les travaux. »

« Différents scénarios »

Au ministère des Transports, on travaille sur la question, mais on n’est pas en mesure de donner des détails sur les réouvertures prochaines de grands chantiers, comme celui de l’élargissement de l’autoroute Henri-IV.

« Dès qu’il en aura l’autorisation, le Ministère ira de l’avant avec les travaux routiers, tout en respectant les directives sanitaires émises par la santé publique. Pour l’instant, le Ministère continue de travailler sur différents scénarios de reprise des travaux. Il est également trop tôt pour évaluer l’impact de la pause décrétée par le gouvernement du Québec sur les chantiers routiers », a fait savoir la porte-parole du Ministère, Émilie Lord.