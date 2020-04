Les PME dépourvues face à la reprise après le confinement

Perplexes face à la multitude de programmes gouvernementaux d’aide lancés, puis modifiés, depuis le début de la crise ? Vous n’êtes pas seuls. C’est pourquoi les conseillers en ressources humaines agréés du Québec lancent un programme gratuit afin d’aider les PME à s’y retrouver.

Prestation canadienne d’urgence, Prestation canadienne pour étudiants, prime salariale, mises à pied temporaires, refus de travail... depuis l’éclosion de la pandémie de coronavirus il y a six semaines, ce sont tout un ensemble de nouveaux programmes et concepts qu’ont dû découvrir travailleurs et employeurs.

Pas facile de s’y retrouver quand on est une petite entreprise, surtout si on ne compte aucun expert en ressources humaines parmi ses employés.

« Plusieurs petites organisations se sentent démunies. C’est difficile d’obtenir une information fiable parce que tout change. C’est pourquoi on cherchait une façon d’aider ces employeurs », explique la directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA), Manon Poirier.

Dès lundi, l’Ordre lancera donc Soutien RH, une initiative de jumelage entre un professionnel RH et une entreprise souhaitant obtenir des conseils en gestion des ressources humaines.

Consultations gratuites

Il suffira de remplir un formulaire simple sur le site de l’Ordre pour qu’une conseillère – près de 75 % des CRHA du Québec sont des femmes – réponde dans les 48 h avec les informations demandées et quelques conseils pratiques.

Ces consultations sont gratuites, grâce à la participation de « quelques centaines » de membres de l’Ordre.

L’Ordre a également créé un document qui est continuellement mis à jour depuis 12 mars, dans lequel on retrouve un aperçu de l’ensemble des programmes d’aide destinés aux entreprises et à leurs travailleurs. L’outil aurait été téléchargé plus de 150 000 fois depuis.

« Ça ne répond pas à tous les cas particuliers, mais dans 80 % des cas, cela a permis d’éclairer nos membres », ajoute Mme Poirier.

Tsunami de questions

Geneviève Bouchard fait partie des conseillères qui ont répondu à l’appel et qui participeront à Soutien RH.

Avec son équipe, la directrice des ressources humaines de six boutiques, dont Boutique 1861 et La Petite Garçonne, est passée par toute la gamme des émotions depuis six semaines. Elle jugeait donc important de partager ce qu’elle a appris avec d’autres entreprises.

« Chaque fois qu’on a une annonce gouvernementale, ça crée littéralement un tsunami de questions. Mais plus ça avance, plus il faut penser à “l’après”-coronavirus, à la façon dont on va rappeler les gens mis à pied, aux mesures sanitaires à mettre en place comme l’installation de panneaux de plexiglas, les protections individuelles, etc. C’est un coup de main important. »

Elle insiste beaucoup sur l’aspect humain de cette crise.

« Une crise humaine à laquelle il faut répondre de façon humaine. »