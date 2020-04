LNH : un comité de relance

La Ligue nationale de hockey (LNH) et son Association des joueurs ont intensifié leurs communications dans les derniers jours, alors que le circuit Bettman tente de finaliser un plan de relance de ses activités.

• À lire aussi: Bill Guerin plus tranquille que Marc Bergevin?

Selon ce qu’a appris le quotidien «New York Post», les deux instances ont mis en place un comité de retour au jeu et deux téléconférences ont été tenues lors des trois derniers jours.

Sur ce comité, la LNH serait représentée par Gary Bettman, Bill Daly, Colin Campbell et Steve Hatze Petros. De son côté, l’Association des joueurs a délégué Don Fehr, Mathieu Schneider, Don Zavelo et Steve Webb. Quatre patineurs sont également impliqués, soit John Tavares, Connor McDavid, James van Riemsdyk et Ron Hainsey.

De plus, des professionnels de la santé conseillent les deux clans.

Fini les sites neutres?

On sait que la LNH planche sur un plan de reprise où certaines villes seraient les hôtes des matchs restants à la saison régulière 2019-2020 et des séries éliminatoires.

La possibilité de tenir ces affrontements dans un territoire neutre comme le Dakota du Nord et le New Hampshire a été évoquée, mais la LNH semble avoir changé son fusil d’épaule et désirerait effectuer la reprise dans des villes qui accueillent déjà l’une de leurs formations.

Selon une source du «New York Post», Toronto et Columbus seraient deux de ses municipalités.

Dans ce scénario, une ville serait attribuée à chaque section. Donc, Toronto serait l’hôte des équipes de la Section atlantique, elle qui comprend notamment le Canadien de Montréal. Les joueurs, les entraîneurs et le personnel des équipes seraient contraints de rester dans cette localisation tant et aussi longtemps que leur campagne n’est pas terminée.

Encore beaucoup d’interrogations

Il reste encore plusieurs éléments à déterminer pour que ce scénario soit adopté, comme l’impact que celui-ci aurait sur la vie personnelle des joueurs, mais également sur leur santé.

La LNH doit notamment déterminer ce qu’elle ferait si un patineur est déclaré positif à la COVID-19, ainsi que la fréquence à laquelle les joueurs seraient testés.

«Tout ça dépend de circonstances précises, a indiqué Bill Daly au quotidien de la Grosse Pomme. Je ne vais pas passer par un million de schémas différents et complètement hypothétiques. Je suis parfaitement à l’aise avec ce que nous connaissons présentement et avec les experts que nous avons choisis pour prendre les bonnes décisions.»