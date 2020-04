Masques artisanaux: des couturières tentent de répondre à une déluge de demandes

Deux couturières à la maison ont produit plus de 1000 masques artisanaux depuis le début de la pandémie afin répondre au déluge de demandes.

« Je vais être franche. Je n’ai jamais travaillé autant », lance Béatrice Letendre, une ex-infirmière de bloc opératoire, à la retraite depuis août dernier, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Durant ses 30 ans de services, Mme Letendre s’est amusée à fournir à temps partiel ses collègues en bonnets colorés pour couvrir les cheveux.

« En premier c’était juste les chapeaux. J’ai tout le temps fait ceux du bloc à Saint-Jean. Là, les gens ont commencé à me demander pour des masques. C’est un déluge, la demande! poursuit-elle. Les chapeaux, c’est plus mon créneau. Les masques sont une force majeure, dans le sens que les gens qui me contactent en détresse me donnent le courage de continuer à en faire. »

Depuis le début de la pandémie, la jeune retraitée de 63 ans affirme avoir cousu plus de 900 masques « personnalisés ».

De sorte qu’il y a environ trois semaines de délai, pour celle qui ne tient pas un grand inventaire, et qui met entre quatre et cinq minutes pour confectionner un masque.

« C’est artisanal, mon affaire. Mais ç’a comme explosé, confie la couturière, qui continue de cette façon à contribuer à l’effort de guerre. J’ai des travailleurs de rue, le consulat cubain, des ambulanciers qui m’en ont demandé. Des familles, aussi. »

« C’est fou les commandes. Ça rentre. Je n’en ai pas loin de 700 dans mon groupe Facebook. Je couds de 7h le matin à minuit le soir. Tout le monde les veut pour hier. »

De son côté, Mélissa Dickner, 39 ans, est une ancienne couturière pour des designers québécois et de maillots de nage synchronisée.

À la maison durant le confinement, cette dernière a décidé d’entamer ce même projet il y a quelques semaines, avec les restes de tissus qu’elle avait dans son loft de Montréal.

« Je suis en arrêt de travail temporaire. J’avais plein de restants [de tissus] alors je me suis dit pourquoi pas. J’en ai vendu 150, et il m’en reste 150 en stock », raconte-t-elle.

Pour sa part, elle porte les masques qu’elle a créés.

« Pourquoi ne pas en porter? Ça ne change rien à nos vies. Si ca peut protéger les autres... »