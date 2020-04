Masques: ils feront partie de nos vies

Ce n’est pas un choix facile. Les Québécois se prononcent dans un sondage Léger, mais faites votre propre opinion en lisant le point de vue des experts interrogés alors que nos chroniqueurs prennent position. Faut-il procéder au déconfinement des régions du Québec en imposant le masque ? Des pays exigent le masque, d’autres non. Des entrepreneurs d’ici en fabriquent de toutes les sortes et certaines modes commencent à apparaître. On les voit de plus en plus dans la rue, à l’épicerie, comme dans les transports en commun.

PETIT LEXIQUE

Masque artisanal

Généralement fabriqué en tissu, il n’a été soumis à aucun test. Il sert avant tout à éviter de transmettre le virus aux autres par la projection de gouttelettes de salive.

Masque de procédures

Résistant aux liquides, il permet de protéger contre les éclaboussures, les gouttelettes et la salive. Cependant, il ne filtre pas les petites particules aéroportées et ne s’ajuste pas au visage.

Masque N95

Conçu pour filtrer les particules lorsque l’on respire. C’est la raison pour laquelle le personnel soignant des patients atteints de la COVID-19 doit l’utiliser. Il est fait pour s’ajuster à la forme du visage.

Le port du masque est imposé dans plusieurs pays

Photo Adobe Stock

Après l’avoir refusé pendant plusieurs semaines, Québec a changé son fusil d’épaule et recommande maintenant le port du masque dans les lieux publics. La Direction de la santé publique du Québec emboîte donc le pas à plusieurs pays qui en font une suggestion, voire une obligation. Certains gouvernements imposent même des amendes aux récalcitrants. Voici un tour d’horizon de l’utilisation des masques dans une vingtaine de pays.

EXPERTS

Le gouvernement peut exiger le port obligatoire

Photo Didier Debusschère

Le gouvernement provincial aurait le pouvoir d’obliger les Québécois à porter le masque, mais ne le fera pas pour ne pas se faire reprocher de brimer les droits des citoyens, estime un juriste.

Les masques faits maison doivent être mis de l’avant

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Des experts estiment que le port du masque artisanal pourra accélérer le déconfinement des Québécois tant et aussi longtemps qu’ils respectent les autres mesures, comme la distanciation sociale et le lavage des mains.

Les Québécois prêts à le porter

Photo Chantal Poirier

Même s’ils croient pour la plupart que le masque ne peut pas les protéger de la maladie à coronavirus, 7 Québécois sur 10 sont prêts à en porter un quand ils sortent de chez eux.

SOCIÉTÉ

Une pratique qui divise les citoyens

Photo Jonathan Tremblay

Qu’il soit obligatoire ou simplement encouragé, le port du masque divise les Québécois. Le Journal a donc demandé à des citoyens de Montréal, de sa Rive-Sud et de Québec, dans le cadre d’un vox pop, pourquoi ils ont décidé de le porter ou non. Voici ce qu’ils nous ont répondu.

Deux jours à endurer ces masques

Photo Ben Pelosse

Comme le recommande fortement le Dr Horacio Arruda, je me suis procuré un masque pour mes sorties essentielles du mois, convaincue que le porter ne serait pas aussi désagréable que je m’imaginais. Constat après une journée : ça va me prendre un temps d’adaptation !

FABRICATION

Des exemples pour les bricoler vous-même

Photo Maude Ouellet

Plusieurs options faciles à réaliser soi-même existent pour vous couvrir le visage avec votre propre création. Ces alternatives permettront de laisser les masques de procédures et les fameux N95 aux professionnels de la santé qui sont plus à risque.

Masques artisanaux décortiqués

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Tous les masques artisanaux ne sont pas égaux, et on en sait bien peu sur les tissus qui assurent une meilleure retenue des microparticules qui pourraient porter le virus et menacer de vous infecter. Toutefois, il y a déjà certains consensus, selon des experts consultés par Le Journal.

CONSOMMATION

Prudence avec les modèles achetés en ligne

Photo Adobe Stock

Des spécialistes et le ministère de la Santé lancent un appel à la prudence sur l’achat de masques en ligne ou sur des sites de petites annonces.

Les grandes chaînes n’étaient pas prêtes

Photo Martin Jolicoeur

Chercher un masque non chirurgical, par les temps qui courent, c’est un peu comme jouer à « Où est Charlie ? ».

Les fabricants ne fournissent pas

Photo Roger Gagnon

Les Québécois n’ont pas attendu les recommandations de la santé publique pour se convertir au port du masque, même artisanal, au point où des couturières travaillent 18 heures quotidiennement, sept jours sur sept, depuis quatre semaines, sans parvenir à répondre à la demande.

Même Jean Airoldi se lance

Photo Chantal Poirier

Le chroniqueur et designer de mode Jean Airoldi se lance à son tour dans la production de masques non médicaux.

MODE

Les stars arborent le masque

Photo BackGrid

Au cours des dernières semaines, le masque de protection contre la COVID-19 est devenu une sorte de symbole de la pandémie. Alors qu’en Asie il est plus commun de le porter, et ce, bien avant la crise sanitaire actuelle, il s’impose aujourd’hui partout dans le monde. Quand le gouvernement assouplira les mesures de confinement, le port du masque sera encouragé et donc de plus en plus populaire pour se protéger et protéger les autres du virus à l’extérieur de sa maison.

