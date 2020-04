Mikaël Zewski refuse 20 000$

Les fans de boxe ne pourront s’offrir un combat entre Mikaël Zewski et Sadriddin Akhmedov. Yvon Michel, le négociateur de Zewski a refusé une première offre de 20 000 $ pour son boxeur.

On n’a pas demandé de contre-offre, la fin de non-recevoir est définitive.

Le plan de Camille Estephan était d’organiser le combat à 153 livres quitte à forcer le jeune Akhmedov à baisser son poids à moins de 154 livres.

On sait qu’à cause de la pandémie de la COVID 19, le gala devrait être présenté à huis clos et être offert sur les réseaux

Punching Grace et probablement TVA Sports.

La bourse offerte à Zewski après négociations aurait été dans les mêmes eaux que celles pour lesquelles il s’est battu depuis deux ans.

Mais Sadriddin Akhmedov est très dangereux. Les boxeurs d’expérience le savent. Cody Crowley et Brandon Cook ont également refusé de l’affronter comme Francis Lafrenière d’ailleurs.

STEVENSON : QUEL GÂCHIS !

Il est évident que l’entourage d’Adonis Stevenson tente de ramener l’ancien champion sur la place publique. Et c’est bien puisque Stevenson aura quand même une vie à vivre quand il aura suffisamment progressé dans sa réadaptation.

On a choisi des collègues proches d’Adonis ou du Groupe Yvon Michel pour tenter cette première sortie. Je dois dire que j’ai eu le cœur serré en lisant ou en entendant les propos de Stevenson. Au lieu de parler d’espoir, Adonis s’est laissé entraîner dans une longue tirade contre son ex. Et avec Jean-Charles Lajoie qui était un hôte sympathique à Adonis à son émission, l’ancien champion a peiné après quelques minutes passées à l’écran. Le malaise s’est vite installé.

Au moins, le public sait qu’il est capable de réfléchir et de s’exprimer. Et personne ne peut juger quelqu’un qui fait autant d’efforts pour retrouver la santé.

Mais à cause du ton et des propos, les charognards des réseaux sociaux ont été effrayants de méchanceté à son égard. Adonis n’a pas besoin de ça.