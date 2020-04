Prêts-à-manger, ordinateurs et cartes de souhaits

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Des repas santé en prêt-à-manger

Photo courtoisie

Pas envie de cuisiner, mais de bien manger ? Isabelle Huot, docteure en nutrition, offre sur sa boutique en ligne des repas santé concoctés par elle et son équipe de nutritionnistes. Il est possible de choisir différentes boîtes-repas, telles que la boîte découverte qui contient les plats chouchous de la clientèle, soit le pain de viande réinventé, le porc aux pommes ou les boulettes de veau à l’ancienne. Il y a aussi la boîte végé ou celle remplie de plats protéinés pour les sportifs. Coffret déjeuner, choix de collations, tartinades aux fruits sont aussi disponibles. La livraison est gratuite au Québec et en Ontario tant que la crise durera.

Un smoothie santé en 30 secondes

Photo courtoisie

Pour bien démarrer la journée, Evive propose ses smoothies remplis de fruits, de légumes, de protéines végétales et de superaliments. Vendus en forme de cubes surgelés, ils sont rapides à préparer, et nul besoin d’un mélangeur. Offerts en 13 saveurs, ils sont vendus en épicerie et peuvent aussi être livrés à domicile en boîtes de 12 ou de 24. La livraison est gratuite au Québec et en Ontario.

Des souhaits livrés à domicile

Pas facile de souligner un anniversaire dans le contexte actuel. Cartobois propose des cartes de vœux originales, gravées sur un bois d’érable fin, qui seront livrées par la poste au domicile de la personne à célébrer. « Le message peut aussi être personnalisé. Il suffit de nous envoyer les souhaits qui seront gravés dans la carte choisie », souligne Alain Martel, de Cartobois. L’entreprise propose aussi des signets et des étuis antifraude en bois souple.

Vitamenu, une épicerie bio en ligne

Photo courtoisie

Vitamenu, une entreprise de Mirabel, offre un choix de viandes, poissons, fruits de mer et autres produits bios qui sont vendus en boîtes de 12 à 30 repas. Produits frais ou mets préparés, ils sont emballés sous vide et se conservent jusqu’à un an au congélateur. Des paniers de fruits et de légumes sont aussi offerts. Vitamenu s’approvisionne auprès de producteurs locaux et garantit la traçabilité des produits. Pour un temps limité, elle offre un produit gratuit à l’achat de trois. Ils peuvent être livrés dans plusieurs régions du Québec.

Ordinateurs à petits prix

Photo courtoisie

Besoin d’un ordinateur pour travailler à la maison ? Ou d’un service urgent de dépannage ? Insertech, un centre informatique du quartier Rosemont, à Montréal, poursuit ses activités malgré la crise sanitaire. Sur sa boutique en ligne, vous trouverez un choix d’ordinateurs fixes ou portables, neufs ou reconditionnés et vendus à petits prix, des logiciels et des accessoires informatiques. Ils peuvent être livrés gratuitement partout au Québec pour tout achat de 100 $ ou plus. Il est aussi possible de faire la cueillette à la boutique de la rue Molson, mais sur rendez-vous seulement. Insertech offre également un service technique à distance en plus de cours privés en ligne d’une heure ou de trois heures pour apprendre à bien utiliser l’ordinateur ou un logiciel. Grâce aux mesures prises, cette entreprise d’insertion peut ainsi poursuivre sa mission qui est d’aider les jeunes à retourner sur le marché de l’emploi.

► Vous avez un produit ou un service local québécois ? Écrivez-nous par courriel : achatlocal@quebecormedia.com.