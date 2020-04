Rebonjour Nadine!

Comme vous, nos journalistes tentent de relaxer devant la télé en ces temps de confinement. Voici un de leurs témoignages.

Vous hésitez à prendre le train District 31 parce que vous avez manqué les quatre premières saisons ? Trouvez une autre excuse. Je viens de réécouter la première saison en trois semaines. Le retard est possible à rattraper.

J’écris « réécouter », mais pour être honnête, je devrais laisser tomber le « ré ». Parce qu’en septembre 2016, m’engager à passer deux heures supplémentaires par semaine devant ma télé, c’était « trop pour moi », comme disait notre future Nancy Riopelle, alias Geneviève Schmidt, dans Les beaux malaises.

J’ai résisté à District 31 durant une bonne partie de l’année. J’ai même passivement observé ses cotes d’écoute grimper de 940 000 à 1 330 000 téléspectateurs en quelques mois. Et c’est finalement à quelques semaines du grand dénouement (le coup de feu de Kevin) que j’ai craqué.

Choisir son camp

Retourner aux origines d’un phénomène télévisuel comme District 31 a quelque chose de fascinant. Je recommande l’exercice aux 1 900 000 Québécois qui suivent maintenant la série, ne serait-ce que pour choisir votre camp en toute connaissance de cause : équipe Nadine ou équipe Noélie ?

Parce qu’avant que l’agent St-Hilaire (Catherine St-Laurent) débarque au poste, Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) n’avait d’yeux que pour son lieutenant (Magalie Lépine-Blondeau). Et c’est légitime. Nadine était intelligente, pétillante et « coquine cute », comme disait Véronique Cloutier dans une parodie... Mais, seigneur, qu’elle était mêlée en amour ! C’en était presque insupportable. Elle et Patrick ont tourné autour du pot pendant précisément 100 épisodes avant d’échanger leur premier véritable baiser. J’ai arrêté de calculer le nombre de rapprochements avortés autour du 50e épisode, de peur de défenestrer mon téléviseur.

Et pour cette raison, mon vote revient à Noélie. L’ex-patrouilleuse n’aurait jamais laissé traîner aussi longtemps cette enfilade de becs esquimaux.

Trous de mémoire

Bien sûr, revisiter une série policière en sachant quels personnages tiennent toujours debout après quatre ans réduit considérablement la tension de certaines scènes. En voyant Poupou (Sébastien Delorme) se faire tirer en pleine rue, je n’ai pas craint longtemps pour Sébastien Delorme. Mais j’ai vraiment sursauté quand Isabelle (Hélène Bourgeois-Leclerc) s’est ruée sur Alex Vadnais. Dois-je blâmer ma mémoire de poisson ? Pas nécessairement.

Luc Dionne m’a récemment avoué qu’il s’amusait parfois à mettre pause en plein milieu d’anciens épisodes de District 31 pour essayer de deviner le reste. Et souvent, il n’y arrive pas. Alors si l’auteur échoue, je suis certainement pardonné.

Hommage à M. Beauvais

Autres commentaires en vrac après avoir complété mon blitz : dans le rôle de M. Beauvais, la sympathique fouine du centre pour personnes âgées, Réjean Lefrançois volt chacune des scènes dans lesquelles il apparaît. J’aurais pris un spin-off demain matin.

Bruno (Michel Charrette) a changé. Et pas seulement physiquement. Le sergent-détective aux homicides était étonnamment antipathique au début de parcours.

Certaines répliques prennent un tout autre sens quand on connaît la suite, comme quand Patrick demande à Sonia (Pascale Montpetit) si elle garde Laurent Cloutier (Patrick Labbé) dans son sous-sol. Clin d’œil à Yannick Dubeau.

Le polygraphe du 31 devait surchauffer en 2016-2017. Les enquêteurs passaient leur temps à demander aux gens de passer un détecteur de mensonges.

Les escortes Amélie Bérubé/Miss BBQ (Charlotte Legault) et Nancy/Virginie Francœur (Catherine-Audrey Lachapelle) ont été sous-estimées très tôt par l’escouade d’enquêteurs.

Sur cette note, je dois y aller. Me reste encore 108 épisodes pour finir la saison 2.

► La saison 1 de District 31 est offerte sur ICI Tou.tv Extra.

À surveiller dimanche

AURÉLIE LAFLAMME : LES PIEDS SUR TERRE

Photo courtoisie

Plusieurs élèves du secondaire ne vivront peut-être pas leur bal de finissants cette année, en raison du confinement. Aurélie Laflamme (Marianne Verville) non plus, n’a pas eu le bal de fin d’études dont elle rêvait, dans le film Les pieds sur terre. Alors qu’on souligne cette semaine les 10 ans de la sortie du premier long métrage centré sur le personnage créé par India Desjardins, revoyez la suite, sortie en 2015, dans laquelle Aurélie effectue son choix de carrière et ouvre les yeux sur ses sentiments envers Nicolas (Aliocha Schneider) et son ami Tommy (Lou-Pascal Tremblay).

► 15 h, ICI Radio-Canada Télé

GATSBY LE MAGNIFIQUE

Mouture originale (1974) du film de Jack Clayton, inspiré du roman du même titre de F. Scott Fitzgerald de 1925, avec Robert Redford et Mia Farrow. Dans le contexte des Années folles, le riche et mystérieux Jay Gatsby est follement entiché de la belle Daisy Buchanan, son amour de jeunesse, et tente de la reconquérir.

► 15 h, Prise 2

STRONGER TOGETHER - TOUS ENSEMBLE

Plusieurs diffuseurs s’allient pour retransmettre ce grand événement en soutien aux travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19. Une multitude de personnalités canadiennes, dont Charlotte Cardin, Georges St-Pierre, Sam Roberts, le Cirque du Soleil, Céline Dion, Marie-Mai, Amy Poehler, Avril Lavigne, Justin Bieber, Ryan Reynolds, Serena Ryder, Barenaked Ladies, Bianca Andreescu, Bryan Adams, Michael Bublé, Sarah McLachlan, Shania Twain et Tessa Virtue, entre autres, offriront prestations et témoignages depuis leur domicile dans cette émission spéciale de 90 minutes, sans pauses publicitaires.

► 18 h 30, ICI ARTV, SériesPlus, Unis TV, VRAK et V.