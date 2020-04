Revoilà Mike Tyson

L’ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson a repris l’entraînement sérieusement.

«Dans les dernières semaines, j’ai remis les gants», a indiqué le pugiliste lors d’une discussion avec le rappeur T.I. sur Instagram. «C’est difficile, mon corps est raqué et me fait mal. Je m’entraîne et j’essaye de monter dans le ring.»

L’homme de 53 ans ne tentera toutefois pas de reconquérir ses titres, mais il espère pouvoir prendre part à des combats d’exhibition afin de ramasser des fonds pour des œuvres caritatives.

«Je veux me mettre en forme pour organiser des combats d’exhibition de trois ou quatre rounds pour des organismes de bienfaisances, a précisé Tyson. Je veux gagner de l’argent pour aider des sans-abri et des toxicomanes comme moi.»

Le natif de Brooklyn a même expliqué comment il s’entraînait.

«Je fais environ deux heures de cardio, je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure. Ensuite, je lève des poids, environ 300 ou 250 répétitions, a-t-il affirmé. Après, je commence ma journée avec des trucs de boxe. Je frappe dans les mitaines pendant 25-30 minutes. Je dois améliorer ma condition physique.»

Tyson a pris sa retraite de la boxe professionnelle en 2005. Il a maintenu un dossier de 50-6-2 et passé le K.O. à ses adversaires à 44 reprises.