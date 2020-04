Des concerts en ligne pour l’homme-orchestre Steve Hill

Steve Hill devait lancer son nouvel album, Dear Illusion, le 17 avril. La situation actuelle l’a obligé à remettre le tout à une date indéterminée.

«Je vais peut-être le lancer en septembre. Je ne sais pas. Il est certain que je n’attendrai pas un an. Il va falloir que ça sorte à un moment donné», a lancé l’auteur-compositeur et homme-orchestre.

Le guitariste trifluvien de 46 ans est en mode attente.

Le lancement de son 11e album devait être suivi, au cours des prochaines semaines et mois, par des spectacles au Québec, dans les Maritimes, dans l’Ouest canadien et en Europe. Des concerts qui ont été reportés à une période indéterminée et peut-être lointaine.

​«Ce n’est pas avec l’écoute en ligne que je fais de l’argent. J’ai besoin de donner des spectacles. Le streaming, à moins d’avoir des milliards d’écoutes, n’est pas payant. J’ai des chansons qui ont des millions d’écoutes et ça ne me donne même pas 1500 $ par année», a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien téléphonique.

Il donne même des cours privés de guitare en ligne. «Je me débrouille tout le temps. Je ne suis pas du genre à m’asseoir et demander de l’argent au ciel. Il faut être capable de s’adapter. Ce n’est plus pareil et ça ne sera jamais plus pareil», a-t-il dit.

Une réponse excellente

L’homme-orchestre est actif, les vendredis, à 20 h, sur sa page Facebook, avec des performances en direct.

«La réponse est excellente avec entre 1000 et 2000 spectateurs par prestation», a-t-il fait savoir.

Après avoir interprété l’intégralité de sa compilation Acoustic Corona Playlist, que l’on peut acheter sur Bandcamp, il a poursuivi avec les chansons de ses albums Solo Recordings Volume 1 et Volume 2. Il offrira, le 1er mai, le contenu de son Volume 3.

«Je vais peut-être en faire une autre avec les chansons de mon album en spectacle The One Man Blues Rock Band», a-t-il lancé.

Le guitariste a profité du non-lancement de Dear Illusion pour sortir un deuxième extrait avec le titre Rain, disponible sur Bandcamp.

Les profits récoltés d’ici le 4 mai seront remis à la Fondation du Centre Le Havre, un organisme qui œuvre à prévenir le développement de l’itinérance, d’atténuer ses conséquences et de favoriser la réinsertion sociale.