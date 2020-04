Un défilé en soutien aux CHSLD de la Mauricie

Professeurs, garagistes et bénévoles : tous ont voulu dire merci aux employés des CHSLD de la Mauricie.

Une vingtaine de citoyens se sont réunis, samedi après-midi, dans les rues de Saint-Tite et de Sainte-Thècle, en Mauricie, afin de soutenir les employés et les résidents des CHSLD. Les participants étaient bien évidemment, chacun dans leur véhicule.

«On sait que ce n'est pas facile ces temps-ci. On a voulu donner de la joie et des encouragements au personnel de la santé», explique Julie Pelletier, la coorganisatrice du défilé.

Ceux qui ont passé une dizaine d’heures à décorer leur voiture de ballons, d'arcs-en-ciel et de couleurs trouvent important d’encourager les personnes qui sont en premières lignes, notamment au CHSLD Monseigneur Paquin, où l’éclosion de la COVID-19 a emporté neuf résidents.

«Certains ont versé une petite larme quand nous avons passé devant les résidences (...) on veut leur montrer que la population est avec eux et que nous allons nous en sortir», ajoute une participante au défilé de soutien.

L'événement avait pour but également de redonner espoir aux résidents.

«C'est extraordinaire avec le beau soleil en plus! Que des gens aient pris le temps de faire ça, c'est notre récompense à tous», ajoute une résidente du Béli à Saint-Tite.

Ce n’est pas seulement les résidents et leur proche qui ont été touchés par cette surprise. Les citoyens des deux villages sont même sortis sur leur balcon pour montrer leur support.

Les organisateurs de l’événement parlent d’une mission réussie.

«La plus grande surprise, c'est au moment où nous sommes passés devant les résidences et que des employés et des personnes âgées étaient sortis à l'extérieur pour nous saluer. C'est vraiment touchant!», confie Daniel Lefebvre, coorganisateur du défilé de soutien.