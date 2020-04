Comment la COVID-19 s’immiscera-t-elle dans nos séries ?

Il ne faut pas s’attendre à voir Céline Bonnier combattre la COVID-19 dans L’heure bleue cet automne. Les chances d’entendre Anik Lemay parler de distanciation sociale dans L’Échappée sont également faibles. Tout comme celles d’assister au confinement de Maude Guérin dans 5e rang. La pandémie mondiale a beau bouleverser notre quotidien depuis bientôt deux mois, elle épargnera vraisemblablement les univers fictifs des séries québécoises.

Plusieurs auteurs dramatiques voient mal comment ils pourraient saupoudrer leurs intrigues de coronavirus quand leurs séries reprendront l’antenne. Pour d’autres, c’est carrément impossible. Auteure d’Une autre histoire, Chantal Cadieux entre dans cette dernière catégorie. Les 12 prochains épisodes du feuilleton avec Marina Orsini sont déjà tournés. Ils devraient être présentés à Radio-Canada cet automne.

« Je suis en train d’écrire la troisième saison, révèle Chantal Cadieux en entrevue. Elle doit commencer en janvier. Peut-être qu’un personnage pourrait contracter la COVID-19, mais pour l’instant, ce n’est pas dans mes plans. »

Faire abstraction

Les auteurs de 5e rang, Sylvie Lussier et Pierre Poirier, vivent une situation semblable. Bien que l’action du feuilleton rural se situe en 2020, la pandémie sera absente du récit quand Maude Guérin et compagnie retrouveront les ondes. En effet, six épisodes sont déjà en boîte. Et neuf autres sont écrits.

Photo courtoisie

« Il faudrait qu’on revienne 15 épisodes en arrière pour être dans l’actualité, explique Sylvie Lussier. Il faudrait faire table rase. »

Du côté de L’heure bleue, bien qu’aucun nouvel épisode n’ait encore été tourné, les auteurs Michel D’Astous et Anne Boyer feront abstraction de l’épidémie, puisque la série mettant en vedette Céline Bonnier doit tirer sa révérence en décembre à TVA. Et pour clore chacune des intrigues en une demi-saison, aucun détour « coronaviral » ne peut être envisagé. « C’est le destin des personnages qui nous guident. Pas le contexte actuel », note Michel D’Astous.

Courtoisie

Réflexion amorcée

La ligne n’est pas encore tracée aussi nettement chez Danielle Trottier. Jointe au téléphone, l’auteure de Toute la vie souligne qu’elle poursuit sa réflexion. Laissera-t-elle le coronavirus franchir les murs de l’École Marie-Labrecque et atteindre – de manière directe ou indirecte – ses adolescentes enceintes ?

« Je suis très ambivalente, indique-t-elle. Le monde ne sera plus pareil après cette expérience commune et planétaire. Mais est-ce qu’il faut que ça colore toutes les histoires ? Personnellement, j’ai le sentiment d’être envahie. Ça prend beaucoup, beaucoup de place dans nos vies. Je crains qu’en insérant un aussi gros sujet dans une série, ça prenne toute la place. Mais je pourrais faire référence à quelqu’un qui a perdu sa grand-mère à cause du coronavirus... »

Pour Michelle Allen, qui signe L’Échappée, rien n’est coulé dans le béton. La situation évolue tellement vite qu’elle attend de connaître la date de reprise des tournages pour évaluer la situation, histoire de voir comment notre monde sera transformé.

« Est-ce qu’on va être post-COVID-19 ? Est-ce qu’on va encore être dedans ? Si, dans quelques mois, tout le monde porte un masque en public, nos fictions vont devoir représenter cette nouvelle réalité. L’Échappée, ce n’est pas une fiction historique. Nos personnages vont devoir s’adapter. »

District-19

Le seul qui semble résolu à évoquer la crise actuelle est Luc Dionne. Ignorer la pandémie dans District 31 n’est pas une option pour l’auteur du populaire drame policier.

« La COVID-19, c’est quand même arrivé. Ça existe. Je vais m’en servir, mais pas nécessairement comme moteur dramatique. Je vais en faire mention de façon sporadique, comme dans des lignes pour faire du comic relief. Par exemple, Bruno pourrait dire quelque chose comme : “Tiens-toi loin de moi. Au moins à deux mètres”. »

À long terme

La crise actuelle teintera davantage les intrigues à long terme, affirment les auteurs. Chantal Cadieux croit qu’on sentira son influence de manière subtile, comme celle du mouvement #metoo. Après l’arrestation de Harvey Weinstein en 2017, les auteurs n’ont pas tous commencé à pondre des séries, des films, des chansons et des livres qui décrivaient des scandales sexuels à grande échelle, mais leur façon d’écrire des personnages féminins s’est transformée.

« Nos valeurs vont peut-être changer, glisse Chantal Cadieux. Ce qu’on écrit va inévitablement refléter tout ça. »

Même son de cloche du côté de Julie Hivon, l’auteure d’Alertes, la série dérivée d’Alerte Amber. « Ce n’est pas parce qu’on vit une pandémie qu’on va tout à coup juste écrire des shows de virus, souligne-t-elle. Nos rapports les uns aux autres ont changé. Ça nous fait réfléchir au monde dans lequel on vit. Les choses auxquelles on est confrontés présentement, la solitude, le confinement, la pandémie... Ça fait émerger chez les gens des choses très intéressantes. Certains deviennent très anxieux, d’autres paranoïaques, d’autres insouciants... Ça nourrit notre imaginaire. »

D’après Michelle Allen, les auteurs mettront du temps à digérer l’actualité étourdissante du printemps et à l’exprimer sur papier.

« On est bombardés d’histoires. C’est puissant. L’histoire du bateau, c’est 50 films. L’histoire des CHSLD, c’est 50 séries... Les témoignages, les déchirements... On ne peut pas juste recracher tout ça et faire du copier-coller. Avec un peu de recul, je vais pouvoir retirer quelque chose, mais pas tout de suite. Parce qu’être auteur, c’est avoir un point de vue. Ce n’est pas faire une courtepointe d’anecdotes. »

Une routine inchangée... ou presque

Les mesures de confinement ont peut-être transformé le quotidien de millions de Québécois, mais pas celui des auteurs. Luc Dionne le confirme : « Ça change absolument rien. »

« Être enfermé chez nous, je fais ça à longueur d’année ! affirme l’auteur de District 31. Pas être capable de sortir, ça m’arrive tout le temps. Les chums m’appellent : “Vendredi soir, on s’en va au restaurant. Viens-tu ?” La plupart du temps, ma réponse, c’est : “Non, je peux pas. J’ai pas fini d’écrire”. Ma vie, c’est vraiment de même. »

Photo courtoisie, Karl Jessy

Même écho du côté de Chantal Cadieux, qui a toujours adopté le mode confinement pour écrire ses séries (Mémoires vives, Une autre histoire).

« On est habitués à être en mou chez nous, à travailler sur nos ordis ! » rigole-t-elle.

Avec les enfants

Pour certains scénaristes parents de jeunes enfants, la fermeture des écoles a légèrement changé la donne. Ils peuvent continuer leur travail, mais comme la maison est soudainement remplie du matin au soir, ils doivent redoubler d’efforts pour conserver leur niveau de concentration.

« L’ambiance est différente, commente Julie Hivon (Alertes). C’est comme si on était en congé... mais on ne l’est pas. J’aime avoir ma gang autour de moi, mais c’est plus difficile de garder la cadence habituelle. »

« Au moins, je fais partie des chanceuses qui peuvent continuer de gagner leur vie », ajoute la scénariste.

Photo courtoisie

Motivation variable

Côté motivation, le degré varie d’un auteur à l’autre, surtout quand on ignore quand les tournages pourront recommencer.

Sylvie Lussier (5e rang) reconnaît avoir plus de difficulté à démarrer la machine le matin. « Le stress, ce n’est jamais bon pour l’inspiration. C’est difficile de créer sa bulle quand on s’inquiète pour plein de choses. Je n’aime pas écrire dans la douleur. Ça doit venir dans la sérénité. »

Pour sa part, Luc Dionne avoue avoir mis du temps à retrouver sa vitesse de croisière quand il s’est lancé dans l’écriture des nouveaux épisodes de District 31, au mois de mars, une semaine après avoir terminé la quatrième saison.

« D’habitude, un coup de pied au cul pour commencer, c’est assez. Mais cette année, ça m’en a pris une couple ! Pas nécessairement à cause du contexte, mais parce que je venais d’arrêter d’écrire. Je n’ai pas eu de vacances. Je n’ai pas pris de temps de repos pour me vider la tête. Repartir la machine, ç’a été difficile. C’était comme : je viens de traverser le K2, pis il faut que j’me tape le mont Everest... »

Un refuge

Le climat d’incertitude n’a pas ralenti Danielle Trottier. Au contraire. L’autrice de Toute la vie affirme n’avoir jamais été aussi productive. Écrire est devenu son refuge.

« Quand j’écris, j’ai l’impression de retrouver le contrôle. Parce que c’est moi qui décide ce que mes personnages font, à quel moment ils le font, et pourquoi ils le font. J’en ai besoin, parce que présentement, on n’a plus le sentiment d’être en contrôle. »

Enfin, Chantal Cadieux s’encourage en pensant aux téléspectateurs qui auront grandement besoin d’être divertis une fois toute cette crise passée.

« Je continue d’écrire parce que je sais que ça fait du bien aux gens de regarder des séries, déclare-t-elle. Beaucoup de personnes seules voient nos personnages comme leurs amis. La docteure Claire Hamelin dans Mémoires vives, qui était jouée par Marie-Thérèse Fortin... J’en ai reçu, des messages qui disaient qu’ils se sentaient moins seuls grâce à elle. Je peux être utile comme ça : en faisant rêver les gens, en leur faisant un peu oublier ce qui se passe. On a tous un rôle à jouer. »