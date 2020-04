Dallas Eakins admet qu'il n'avait pas eu la bonne approche avec les Oilers

Dallas Eakins est revenu sur sa première expérience comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey (LNH) à la barre des Oilers d’Edmonton, admettant d’entrée de jeu qu’il n’avait pas eu la bonne approche.

En une saison et demie, Eakins a revendiqué un dossier de 36-63-14 en 113 parties avec les Oilers avant d’être congédié.

«C’était un endroit difficile où aller, il y avait de nombreux défis, a-t-il concédé à la station de radio américaine KLAA récemment. Plutôt que de me lancer en semant des graines, j’y suis allé avec un lance-flammes et j’ai tout brûlé. À la fin, tout ce qu’on a accompli, c’est qu’il y avait "eux" et "moi". Il n’y a jamais eu de "nous".»

«J’aimerais revenir à l’arrière et faire les choses différemment. Ce qui est intéressant, c’est que je n’avais jamais agi de la sorte auparavant, que ce soit [dans la Ligue américaine avec les Marlies de] Toronto ou ailleurs. C’était toujours la culture du nous, nous, nous. Mon processus de réflexion [à Edmonton] était d’aller là-bas et de faire les choses rapidement en réveillant le vestiaire, et c’était un mauvais plan.»

Retour à la base

Avec les Ducks d’Anaheim, Eakins avoue être revenu à la technique qui lui a permis de gravir les échelons. À sa première saison en Californie, il a mené les siens à une fiche de 29-33-9 avant que la LNH ne suspende la saison en raison de la pandémie de COVID-19.

Si c’est loin d’être suffisant pour avoir sa place dans le portrait des séries éliminatoires, l’instructeur estime que c’est satisfaisant si l’on tient compte du processus de reconstruction entamé à Anaheim.

«En un mot, je crois que c’était bien. Mais mon côté compétitif, même si on comprend que nous sommes une équipe en transition et que nous savions où nous allions probablement terminer la campagne, est toujours là et je m’attends à gagner chaque soir.»

Eakins est d’ailleurs optimiste pour la suite des choses, croyant que le noyau de son équipe est très solide.

«Je crois qu’on était corrects sur la glace, mais le vestiaire – et je n’ai que très peu de crédit à prendre pour ça, c’est grâce au groupe de leaders – est très, très solide. Alors je suis excité pour la suite.»