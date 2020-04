Déconfinement progressif: les CPE sont prêts pour la réouverture

Alors que le gouvernement Legault doit présenter cette semaine un plan de déconfinement du Québec, les CPE assurent être prêts.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: Visages de la pandémie: plus de 1400 familles québécoises en deuil

«Il y a tout un arsenal qui est en train de s’organiser, nous dès le début de la pandémie avec la direction de santé publique et un certain nombre de partenaires on a écrit un guide de bonnes pratiques pour aider à la mise en opération des mesures», indique Geneviève Bélisle, la directrice de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

Distanciation difficile

Si elle avoue que la distanciation «avec les enfants» sera difficile à respecter, madame Bélisle affirme que différentes stratégies ont été élaborées au cours des cinq dernières semaines.

«On a fait partie d’une consultation la semaine dernière et j’imagine que de nouvelles mesures vont arriver pour la prochaine phase de cette pandémie et que de l’équipement individuel sera proposé».

Voyez l'entrevue entière dans la vidéo ci-dessus.