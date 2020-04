Des balados pour public averti

Il est tout à fait normal que vous vous sentiez seul en ce temps de pandémie et d’isolement.

Bien qu’il serait réducteur de résumer cette solitude à un simple besoin charnel, force est d’admettre que le manque de contacts physiques en rend plusieurs plus libidineux qu’à l’habitude.

Heureusement, plusieurs balados peuvent vous aider à assouvir ces désirs tout en respectant le confinement.

De la porno audio et des confidences

Les balados érotiques se déclinent sous plusieurs catégories.

Certain créateurs misent sur les confidences coquines ou l’équivalent sonore de romans à l’eau de rose.

Dans ces balados fictifs ou basés sur des histoires vraies, le but est souvent de titiller ou d’aborder la sexualité d’une façon osée, mais ludique.

Il se produit aussi beaucoup de porno auditive en ligne, plus souvent par des amateurs que des professionnels.

Ces productions qui ne peuvent pas vraiment être considérées comme des balados ont gagné en popularité dans les dernières années sur des sites comme Reddit (voir les sous-sections « Gonewild Audio » pour les plus aventureux ou « Pillow Talk Audio » pour quelque chose de plus acceptable).

Bien que ce contenu audio est considéré par certains comme moins problématique que son équivalent vidéo, il est important de savoir que cette porno audio n’est pas faite pour tout le monde et qu’il est malheureusement possible de tomber sur du contenu plutôt perturbantes. Ce contenu est donc pour un public majeur et averti seulement.

Il est aussi important de préciser que pour le moment, la plupart des balados érotiques professionnels sont malheureusement surtout réalisés pour un public hétérosexuel.

Si vous cherchez à explorer ce qui se fait mieux en audio érotique sans toutefois avoir à fouiller tous les recoins du web, jetez un coup d’œil à ces 5 suggestions de balados affriolants.

5 balados érotiques

Les lectures érotiques de Charlie – Charlie F

Photo Courtoisie

Cette production sonore vous fera découvrir à chaque semaine une histoire « polissonne » d’un auteur moderne ou d’une autre époque. Une excellente option pour l’intellectuel cherchant à être titillé. Pour un balado du même style, mais à la réalisation plus ludique, je vous suggère l’excellent ctrl-X.

VOXXX et COXXX - Karl Kunt, Lélé O, Mélia Roger, Olympe de G.

Photo Courtoisie

Avec VOXXX pour son public féminin hétéro et COXXX pour celui masculin, Karl Kunt, Lélé O, Mélia Roger et Olympe de G. proposent même en temps de pandémie de la porno auditive de qualité qui émoustillera plus qu’elle choquera. À essayer même si la porno vidéo vous rebute.

Les chemins de désir – ARTE Radio

Photo Courtoisie

Cette excellente production française se basant sur le livre de l’autrice Claire Richard se décline en 6 épisodes examinant avec brio les différentes façons dont l’imaginaire érotique de la protagoniste s’est développée à travers les années, que ce soit à travers une bande-dessinée coquine ou tout ce qu’on peut voir sur le web.

Ferry, traversée érotique – Ici Radio-Canada Première

Photo Courtoisie

Comme si un ami proche vous racontait en détail leur plus récente aventure, des individus vous confient candidement une histoire vraie qui sort de l’ordinaire dans ce balado érotique québécois facile et rapide à écouter.

Chambre 206 – Olympe De G. et Imaginary Club Experience

Photo Courtoisie

Entrez dans la chambre 206 et prenez soin de fermer la porte derrière vous pour vivre un moment intime et sensuelle qui stimulera votre imagination de toutes sortes de façons. Une production immersive qui démontre particulièrement bien le potentiel de l’érotisme sonore.