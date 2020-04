Des proches rongés par la peur

Des familles se disent mortes d’inquiétude à force d’être tenues dans l’ignorance sur l’état de leur proche dans une résidence pour aînés de Montréal, où 75 % des résidents sont infectés par le coronavirus.

« Je veux qu’on me parle et qu’on me dise comment on prend soin de ma tante. En ce moment, j’ai l’impression qu’on attend juste qu’elle ait la COVID-19 et qu’elle meurt », dénonce Lorraine Clairoux, la voix brisée par l’émotion.

Au 22 avril, le ministère de la Santé et des Services sociaux dénombrait 95 cas positifs aux Floralies de LaSalle, soit près de 75 % de la résidence.

Le bilan s’est d’ailleurs encore alourdi hier au Québec avec 651 cas de plus et 106 décès supplémentaires pour un total de 1446.

Mme Clairoux affirme que personne de la Résidence Floralies LaSalle ne l’a contactée depuis le 9 avril pour lui donner des nouvelles de la dame de 90 ans.

Elle affirme avoir écrit des courriels, laissé des messages téléphoniques, contacté un centre local de services communautaires (CLSC) et un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), sans succès.

« Je ne sais plus à quel saint me vouer », laisse-t-elle tomber.

Elle parle à sa tante au téléphone deux fois par jour, mais elle voudrait qu’un responsable ou une infirmière l’informe. Car l’aînée est en perte d’autonomie et peut être parfois confuse, dit Mme Clairoux. Et ce qu’elle lui raconte au bout de la ligne n’a rien de rassurant.

La nuit dans ses excréments

Elle serait seulement lavée à la débarbouillette, n’aurait plus de repas chauds et ne receverait plus d’aide pour aller à la toilette, passant des nuits dans une culotte souillée. Et elle remarquerait des erreurs dans sa médication.

« Je trouve ça inhumain, souffle la femme de Mont-Tremblant. Mais personne ne nous parle, je ne sais pas si elle fabule. »

Elle sait par contre que le personnel est débordé. Elle ne veut blâmer personne, mais elle ne demande qu’à avoir de l’information sur l’état de santé de sa tante.

Elle serait épargnée par le virus, mais sa voisine de chambre serait infectée.

L’aînée sans enfant a perdu son mari au début avril. Il vivait sur un autre étage de la même résidence.

C’est une de ses nièces qui a eu la permission de lui annoncer la triste nouvelle en personne. Mais depuis, plus rien de la part de la résidence, dit-elle.

Hier, le président de l’établissemet Benoît Lellouche assurait que cette situation était « tout à fait anormale » et promettait un suivi rapide auprès de la famille.

Mais Mme Clairoux n’est pas la seule rongée par l’inquiétude. Les proches d’Albert Remarais ont sauté par-dessus une clôture hier pour se rendre à la fenêtre de sa chambre au rez-de-chaussée.

« On a pleuré tout ce qu’on avait à pleurer », résume son fils Jean-Robert Remarais, après près de trois heures à parler et à faire jouer de la musique à son père, qui n’a pas le téléphone dans sa chambre.

Situation difficile

L’homme de 91 ans a--- dû quitter l’hôpital à la fin février pour se rendre à cette résidence. M. Remarais dit que son père, qui n’a pas été testé pour la COVID-19, mais peine à respirer.

Il a lui aussi dû multiplier les efforts pour rester informé. Ce n’est que vendredi soir qu’un médecin l’a appelé pour lui dire que son père « hurlait de douleur ». Il recevait donc de la morphine et on lui conseillait de venir le voir dès le lendemain.

De connivence avec le personnel, qu’il remercie, la fenêtre et les rideaux sont restés ouverts pour lui permettre d’avoir ce possible dernier moment avec sa famille.