École de la rive-sud de Québec: des jeunes correspondent avec des aînés

Des dizaines d’élève d’une école secondaire de la rive-sud de Québec ont entrepris des correspondances avec des personnes âgées durant la pandémie de COVID-19.

Depuis quelques semaines, Mégane Bilodeau, élève de l’école secondaire Pointe-Lévy, écrit régulièrement à une aînée.

«Chère Mégane, j'ai adoré lire ta lettre. Elle m'a fait chaud au coeur. Mais j'en suis privée à cause de mes yeux, usés par 97 années», peut-on lire dans une lettre qu’elle a reçue en retour.

«Moi, j'ai toujours voulu aider les autres, et je trouve ça important que les personnes âgées, elles reçoivent du réconfort», explique l’adolescente en entrevue avec TVA Nouvelles.

Cette initiative découle du cours «Musclez vos méninges» offert aux aînés qui se préoccupent des changements cognitifs liés à l’âge.

Certains participants se sont aussi découvert un nouveau talent. L’un d’eux, M. André, 88 ans, écrit chaque jour un poème.

«Je pouvais chronométrer le temps présent et l'arrêter / Je le ferais en ces temps d'incertitude», est l’un des extraits de l’une de ses lettres.

Des histoires touchantes

Ils sont près d'une centaine, âgés de 75 à 100 ans, à recevoir ces lettres.

« J'ai appris que vous veniez d'avoir 100 ans et je trouve cela phénoménal. Traverser un siècle entier est quelque chose à quoi j'aspire», a écrit un des jeunes.

On souhaite maintenant que le mouvement se propage et que plus de gens correspondent entre eux: une façon de partager du bonheur, bien sûr, mais aussi de mettre un baume sur la solitude.

«J'aimerais ça, poursuivre cette aventure-là. Je trouve ça vraiment intéressant », assure Mégane Bilodeau.

D’après l’information d’un reportage de Marie-Christine Leblanc pour TVA Nouvelles