Jeux: plaisirs ludiques pour les petits

Ce n’est pas facile de gérer un confinement avec des enfants d’âge scolaire ou préscolaire. Vous avez fait le tour des casse-têtes et des personnages en pâte à modeler et vous ne savez plus comment les distraire ? Il y a de l’espoir.

Pour éviter que les tablettes et la télévision ne deviennent la seule source de divertissement et pour faire en sorte que les parents ne deviennent pas un peu fous à force de chercher des façons de divertir la marmaille, il y a de très bons jeux très simples qui vont intéresser les tout petits sans ennuyer les plus vieux ou les parents.

On parle de plaisirs ludiques simples à expliquer et à comprendre et auxquels on peut s’adonner en moins de 15 minutes après le déballage initial de la boîte.

Pour les amateurs de jeux poussés, il faudra repasser, mais si vous voulez faire passer un bon moment à toute la famille, vous êtes au bon endroit. Il y a même un de ces jeux qui peut devenir fort amusant en plein apéro entre adultes.

La Cucaracha

Photos courtoisie

2-4 joueurs

6 ans +

15 minutes

Préparez-vous à affronter une coquerelle complètement folle. Il s’agit ici d’une petite bestiole Hexbug qui se déplace par vibration et qui le fait à une vitesse étonnante.

Le jeu se déroule sur le plancher d’un restaurant parsemé de fourchettes, de couteaux et de cuillers pivotants qui vont servir à orienter le chemin que va prendre la petite bibitte.

Le but du jeu ? Faire en sorte que la coquerelle se retrouve dans la cuisine de vos adversaires pour ainsi obtenir un jeton gagnant. Le déroulement du jeu est fort simple, on prépare un tracé, on place la coquerelle au centre du plateau de jeu et c’est parti ! Le premier joueur jette un dé qui va déterminer lequel des trois ustensiles il pourra faire pivoter, et ainsi de suite.

La coquerelle ne prend pas toujours le chemin anticipé, ce qui donne lieu à une sorte de chaos frénétique qui va plaire aux petits et qui amusera les plus grands après deux ou trois apéros. Un jeu rapide où il n’y a presque pas de règles, c’est l’idéal quand on ne veut pas trop se casser la tête.

Slide Blast

Photo courtoisie

2-6 joueurs

7 ans +

20 minutes

L’été s’en vient, et qui dit été dit glissades d’eau. En attendant de pouvoir aller vous baigner, vous pouvez créer votre propre parc dans le confort de votre foyer. Il s’agit d’un jeu de pose de tuile tout simple où chaque joueur part du même point central pour développer un réseau complexe de tubes pour le plus grand plaisir des baigneurs représentés par une petite figurine en bois, un meeple.

En tout temps, un joueur dispose de trois tuiles à placer, et à son tour, il choisit l’une d’elles qu’il pose pour prolonger sa glissade pour faire en sorte qu’elle soit la plus longue à la fin de la partie.

Les actions des autres joueurs vont certainement contrecarrer vos designs et vous forcer à regarder le jeu sous un autre angle. Il existe même des tuiles spéciales pour vous permettre de vous extirper d’une situation où vous seriez coincé et incapable de jouer l’une de vos trois tuiles. Bref, on pense d’abord au plaisir.

Des tuiles grande vitesse vont vous permettre de poser une seconde tuile consécutive, et parfois la pose d’une tuile fera avancer le baigneur d’un autre joueur, ce qui va vous donner des points bonis en fin de partie.

La partie se termine quand toutes les tuiles sont posées, et vient ensuite le décompte. Chaque joueur compte le nombre de tuiles qui composent son parcours et y additionne ses jetons bonis. Le joueur ayant le plus de points l’emporte.

Karuba

Photo courtoisie

2-4 joueurs

8 ans +

40 minutes

Voilà un autre jeu de pose de tuile et de construction de tableau. Les joueurs incarnent ici des chasseurs de trésors qui explorent l’île de Karuba à la recherche des richesses qui y sont dissimulées. Chaque joueur dispose d’un plateau personnel et au début du jeu, les joueurs devront s’entendre pour disposer quatre temples qui seront les objectifs à atteindre et qui seront placés aux mêmes endroits sur les plateaux personnels des joueurs.

Tous les joueurs vont disposer de 36 tuiles à poser, qui sont identifiées par des numéros et qui sont toutes les mêmes d’un joueur à l’autre. L’un de ceux-ci mélange ses tuiles et les empile face cachée, alors que les autres les disposent face visible autour de leur plateau.

Le meneur de jeu tourne des tuiles et annonce le numéro et tout le monde doit placer ladite tuile sur son plateau afin de créer un réseau de sentiers qui va lui permettre de faire avancer ses quatre explorateurs vers les quatre temples disposés en bordure de tableau. Il faut donc prévoir un peu ses coups et ne pas se positionner pour ensuite être bloqué.

Il s’agit d’une course puisque des jetons de valeur décroissante sont disponibles pour chacun des quatre temples. Ainsi, le premier joueur à rejoindre un temple fera plus de points que le second, et ainsi de suite. Une pose astucieuse des tuiles pourra ainsi permettre de faire avancer plus d’un explorateur à la fois ou de faire des progressions rapides si tout est bien planifié.

Certaines tuiles vont aussi permettre aux joueurs d’amasser des diamants et des pépites d’or en cours de route, ce qui leur donnera des points supplémentaires en fin de partie.

Un jeu vraiment simple et assez rapide qui appelle plus d’une partie une fois qu’il est sorti.