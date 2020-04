La plus grave catastrophe nucléaire

Le 26 avril 1986. Une explosion détruit l'un des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine), en service depuis 1977. Quelque 135 000 personnes habitant dans une zone de 30 kilomètres autour de Tchernobyl sont évacuées. Quelque 15 000 personnes mourront dans les mois qui suivront, et les retombées radioactives affecteront la majeure partie de l’Europe.

Ce n'est que lorsque la Suède détectera un taux anormal de radioactivité dans l'atmosphère deux jours plus tard que l'agence Tass donnera des détails de la tragédie; officiellement, l'accident nucléaire a tué 31 personnes. La centrale de Tchernobyl a été mise en service en 1977; le nombre de réacteurs a été porté depuis à quatre de 1000 mégawatts chacun, ce qui a permis en 1985 d'y produire quelque 28 milliards de kilowatts/heure. Ce n'est qu'en 2000 que le président ukrainien Leonid Koutchma mettra fin aux activités de la centrale.

Anniversaires

Melania Trump (photo), ancienne mannequin slovéno-américaine et surtout première Dame des É.-U., 50 ans... Paul Doucet, acteur québécois (Unité 9), 50 ans... Jeremy Gaudet, acteur québécois, 27 ans... Ariane Moffatt, chanteuse et auteure-compositrice-interprète pop-rock québécoise, 41 ans... J.B. Holmes, golfeur de la PGA, 38 ans... Michel Barrette, humoriste, acteur et comédien, 63 ans... Sylvain Simard, homme politique québécois, 75 ans.

Disparus

Le 26 avril 2015. Gérald (Gerry) Burton, 76 ans, retraité du Journal de Québec (section des sports)... 2018. Charles Neville, 79 ans, saxophoniste américain (Neville Brothers)... 2017. Jonathan Demme, 73 ans, réalisateur américain primé aux Oscars pour Le silence des agneaux... 2015. Marcel Pronovost, 84 ans, ancien défenseur de la LNH avec Detroit et Toronto... 2013. George Jones, 81 ans, chanteur américain de musique country... 2010. Fernand Mousseau, 89 ans, héros de la Seconde Guerre mondiale... 2005. Maria Schell, 79 ans, actrice autrichienne... 2005. Robert Leroux, 54 ans, auteur-compositeur-interprète... 1991. Richard Hatfield, 60 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1970 à 1987... 1989. Lucille Ball, 77 ans, vedette de nombreuses comédies télévisées américaines... 1984. Camil Ducharme, 75 ans, comédien (Notaire Le Potiron)... 1984. Count Basie, 79 ans, le doyen du swing.