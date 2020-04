Le Pentagone a testé des bactéries sur des Américains

Peu de temps après la fin de Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont commencé à fabriquer secrètement des armes biologiques ayant recours à des insectes comme vecteurs les utilisant peut-être même en Corée.

Dans son livre Six-Legged Soldiers, le Pr Jeffrey Lockwood, de l'Université du Wyoming expose les recherches menées par le 406th Medical General Laboratory de l'armée américaine près de Yokohama au Japon à partir de 1946. Ses 309 chercheurs « se sont initialement concentrés sur les maladies transmises par les maringouins, mais ils ont rapidement élargi leurs recherches pour inclure les tiques, les acariens, les poux, les puces et les mouches, accordant une attention particulière aux pratiques de reproduction et de morsure des mouches noires et des moucherons qu’on retrouve au Japon et en Corée. »

Lockwood écrit que ces recherches sur des armes entomologiques ont conduit à des découvertes effrayantes. Un projet de recherche contenait un synopsis qui indiquait que des souches d'insectes capables de résister aux insecticides étaient en développement et que ceux-ci représentaient des vecteurs potentiellement plus efficaces pour disséminer des agents pathogènes que des insectes ordinaires.

Nous savons par le livre de Stephen Kinzer Poisoner In Chief que la CIA et l'armée américaine expérimentaient toutes sortes de façons de «militariser» des agents pathogènes pour les disperser furtivement sur des populations. Ils se sont même servis à leur insu d’Américains comme cobayes. En 1950, selon le livre de Kinzer, des scientifiques militaires ont utilisé un navire de l’US Navy au large de San Francisco pour pulvériser des bactéries traçables (elles avaient une teinte rouge) mais supposément inoffensives dans l'air au-dessus de la ville.

Une analyse statistique et épidémiologique a montré qu'au bout de six jours, quelque 800 000 habitants de la ville et de la région avaient été contaminés par la bactérie. Au cours des semaines suivantes, 11 personnes ont été soignées dans les hôpitaux pour des infections des voies urinaires. Elles avaient des pigments rouges dans leur urine. Une d’entre elles est décédée. L'expérience n'avait pas été autorisée par les autorités locales qui en ignoraient même l’existence.

Le centre de recherche de guerre biologique de Fort Detrick a qualifié « l'opération Sea Spray » de « succès ».

Quel rapport avec le coronavirus ?

Le COVID-19, a d’abord été connu des Américains sous le nom de «virus chinois» utilisé par Trump. Le secrétaire d'État Mike Pompeo lui parle de «Wuhan virus». Pour détourner le blâme, les Chinois ont répliqué par l’entremise des réseaux sociaux qu’ils contrôlent que c’était plutôt les Américains qui avaient introduit le virus en Chine et qui étaient à l'origine de la pandémie.

Ce n'est pas la première fois qu'ils accusent Washington de mener une guerre avec des agents pathogènes. Au plus fort de la guerre de Corée en février 1952, la Chine et la Corée du Nord ont affirmé les États-Unis avaient largué des bombes contenant des millions d'insectes porteurs de maladies infectieuses. Les deux pays alléguèrent que 448 avions de l'US Air Force avaient, au moins 68 fois, dispersés à l’aide de bombes des «insectes porteurs de bactéries de la peste et du choléra ainsi que les germes d'autres maladies infectieuses ». La Chine et la Corée du Nord ont lancé une campagne de décontamination agressive: 3 millions de doses de vaccin contre la peste ont été administrées. Les Américains ont nié catégoriquement les accusations.

À ce jour, l’affaire n’a toujours pas été résolue. Malgré des recherches approfondies, des preuves vérifiables n’ont jamais pu être établies par des organismes indépendants. Ce qui est incontestable, c’est qu’il était alors légal pour les Américains de se livrer à une opération militaire aussi effroyable. Washington n’était pas signataires du Protocole de Genève de 1925 interdisant l’utilisation d’armes chimiques et biologiques. Les États-Unis ne l’ont signé qu’en 1975.

Près de sept décennies plus tard, tout ce l’on peut dire est que les États-Unis avaient la capacité de mener des telles attaques, mais pas qu’elles ont effectivement eu lieu... sauf celle contre San Francisco !