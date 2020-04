L’ennui est rarement un bon compagnon de voyage

Suite à la lecture de la lettre de Kim qui se sentait de plus en plus isolée depuis qu’elle avait pris la décision de rester à la maison pour s’occuper de ses enfants, ainsi que de celles de plusieurs autres femmes qui, une fois à la retraite, ne réussissaient plus à avoir de vie sociale, j’aurais une suggestion issue de mon expérience personnelle.

J’ai dû prendre ma retraite plus tôt que prévu suite à un accident. J’avais toujours été une personne très active intellectuellement, manuellement et physiquement auparavant. Mais après mon arrêt de travail, ainsi confinée à la maison à cause de mes rendez-vous médicaux, je me suis retrouvée à ne presque plus rien faire, et comme Kim, à me négliger et à m’autodétruire, moi qui avais toujours eu une force de vivre et un optimisme à toute épreuve.

Eh bien tout a changé suite à une visite chez mon médecin. Alors que je lui mentionnais que je n’avais plus de mémoire puisque je ne retenais rien des cours d’espagnol que je prenais, il m’a dit ceci : « Dois-tu absolument parler espagnol ? » J’ai répondu non. « Dans ce cas, essaie donc de faire du tissage, du tricot, ou une autre activité manuelle que tu aimes. » J’ai trouvé son commentaire tellement insignifiant.

Rien n’empêche que la semaine suivante, j’ai pris contact avec les organismes communautaires de ma ville qui m’ont dirigée vers le Cercle des Fermières. Comme je me disais « bof, les vieilles femmes » j’y suis allée à reculons. WOW, qu’est-ce que j’y ai trouvé ?

Des femmes de tous les âges, à partir de 25 ans, dynamiques, débrouillardes et ayant à cœur autant leur communauté, que le bénévolat, l’entraide et le partage. Et il y en avait pour tous les goûts dans un mélange de techniques ancestrales et de nouvelles technologies. Du tricot, du tissage, de la peinture, de la broderie, de la couture, sans oublier l’aqua forme, le vélo et des sorties divertissantes.

J’y ai trouvé ma place, je suis heureuse, je me suis fait de nouvelles connaissances, je confectionne mes cadeaux et j’assiste à toutes les conférences qui vont du zéro déchet aux fraudes électroniques. Autre point d’intérêt pour Kim que son mari néglige, le mien me trouve plus active et plus épanouie que lorsque je travaillais.

Carole, femme qui savoure la vie

Il n’y a rien comme de prendre sa vie en main pour ne plus être dépendante du regard de l’autre pour se valoriser. Autre élément important de votre lettre, la volonté qu’on doit avoir en tout temps de surpasser ses préjugés.