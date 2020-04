Les suggestions de Chrystine Brouillet

En cette période de quarantaine, on s’est dit que beaucoup de gens allaient sûrement se remettre à lire. Et pour leur faire d’excellentes suggestions de lecture, la romancière Chrystine Brouillet est particulièrement bien placée.

Quels romans policiers conseilleriez-vous à tous ceux qui ne savent pas quoi lire en ce moment ?

J’adore les romans policiers, et comme j’en ai lu beaucoup dans ma vie, ça a été un peu difficile de choisir. Mais j’irais avec :

Seul le silence de R.J. Ellory. Pour moi, c’est l’un des grands livres de l’histoire du roman policier. Ça m’avait jetée à terre quand je l’avais lu. Tout ce que cet auteur fait est bon, mais s’il ne faut lire qu’un seul titre de lui, c’est celui-là.

Victime 2117 de Jussi Adler-Olsen. C’est le volet le plus récent de la série, et on ne peut pas le commencer sans le terminer. J’ai été heureuse de retrouver les personnages de Rose et de Carl Mørck, mais plus encore de pouvoir enfin découvrir tout ce qui était arrivé à Assad.

Libre comme l’air de Sara Lövestam. Ça se passe à Stockholm, une ville où Kouplan espère bientôt pouvoir obtenir son statut de demandeur d’asile. En attendant, il doit se débrouiller pour survivre et pour échapper à la police, ce qui nous fait comprendre la réalité des sans-papiers. Kouplan est l’un des personnages les plus beaux que j’ai vus ces dernières années dans les romans policiers.

Lazare de Lars Kepler. Je cite celui-là parce que c’est le plus récent, mais tous les livres de ce tandem d’auteurs sont fabuleux. On s’attache facilement au personnage de Joona Lina et les intrigues sont toujours fouillées. Ceux qui aiment les frissons vont adorer !

Sans terre de Marie-Ève Sévigny. L’enquête se déroule à l’île d’Orléans, où il y a eu un meurtre. J’ai aimé parce que les personnages sont riches, que le style est très agréable à lire et qu’il y a une conscience sociale.

La trilogie Red Light de Marie-Ève Bourassa. Ça se passe dans les années 1920-1930 dans un Montréal qu’on ne connaît pas, car à l’époque, il y avait 300 bordels ! La recherche qui a été faite pour ce livre est formidable et on s’évade complètement. J’ai adoré cette trilogie.

Et du côté des romans tout court, que proposez-vous ?

Habiller le cœur de Michèle Plomer. C’est un roman qui parle de sa mère Monique, une femme très déterminée qui va partir travailler dans le Grand Nord. C’est plein d’humour et d’émotions, et lire ce livre m’a fait du bien.

Les cygnes de la Cinquième Avenue de Melanie Benjamin. Avec ce roman, on découvre le New York des riches, ainsi que le rapport étrange qu’il y a eu entre Truman Capote et la personna-lité mondaine Babe Paley. Il en ressort quelque chose de déchirant, parce que tous deux ont été profondément seuls.

Les villes de papier de Dominique Fortier. C’est un texte autour de la poétesse Emily Dickinson, et si je devais donner un mot pour le définir, je dirais la grâce. Bref, c’est un petit bijou.

Je lis toujours avec grand bonheur les romans de Pierre Lemaitre et Miroir de nos peines ne m’a pas déçue. C’est le début de la Deuxième Guerre et en France, il y a eu un incroyable chaos. La manière dont il le raconte, ce bordel, est fantastique.

Il ne faudrait pas oublier les enfants... Vous avez deux ou trois valeurs sûres ?

Plutonium de Camille Bouchard. Tout ce qu’il fait est bon en partant, alors on peut acheter les yeux fermés n’importe lequel de ses livres !

Les étoiles de Jacques Goldstyn. C’est une merveille. Deux enfants de confessions différentes se retrouvent dans une cour du Mile-End et découvrent qu’ils aiment tous deux les étoiles. Malheureusement, leurs parents ne verront pas leur relation d’un bon œil. C’est l’un des meilleurs livres pour enfants que j’ai lus.

Tous les titres de la collection Savais-tu ? des Éditions Michel Quintin. On peut prendre n’importe lequel d’entre eux et on ne se trompe pas.

Et par curiosité, quel a été votre plus récent coup de cœur ?

Zec la croche de Maureen Martineau. Ça raconte l’histoire de deux femmes qui veulent se venger, et j’ai passé un excellent moment à lire ça.

Est-ce qu’il y a un dernier livre dont vous aimeriez parler ?

La biographie Anne Hébert, Vivre pour écrire de Marie-Andrée Lamontagne. On sait très peu de choses sur Anne Hébert et cette bio, qui a réclamé 10 ans de recherche et 5 ans d’écriture, est très fouillée. C’est un peu long à lire, mais on a du temps !