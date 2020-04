Nos amis les animaux

Qui n’a pas craqué à un moment devant une vidéo de chat ? Ce phénomène mondial attendrit et rallie. Il n’est pas étonnant que la fibre animalière soit aussi présente sur nos ondes. Ces émissions n’ont jamais été si populaires.

Qu’on les éduque, les sauve ou les cajole, quand on possède un animal, il devient un membre à part entière de notre famille. Il procure de la joie, il nous fait rire et ne juge jamais, il nous apaise quand on le caresse, nous tient en forme quand on le promène, il éveille ou maintient notre sens des responsabilités, apprécie notre présence.

En cette période anxiogène, nos animaux sont une source de réconfort. Dans ce contexte, certaines émissions animalières contribuent à améliorer la relation que nous entretenons avec eux.

Comme le font les bébés, les animaux activeraient notre production de dopamine, aussi appelée hormone du bonheur. C’est pourquoi le sort des animaux provoque en nous des émotions. Difficile de rester insensible devant leur vulnérabilité. C’est ce qui explique aussi le succès de Refuge animal et d’Un zoo pas comme les autres, deux productions de qualité qui prouvent que le contact humain et l’empathie dans le respect de l’animal peuvent faire une grande différence.

Des émissions qui ont du chien !

Sauvetage animal

Photo courtoisie, TVA

Un nouveau docu-réalité dont les tournages reprendront à la fin du confinement. On y suivra Isabelle Vachon-Girard, Eric Dussault et leur escouade alors qu’ils porteront secours à des animaux dans différentes circonstances périlleuses.

L’équipe s’est même rendue en Australie en janvier lors des terribles incendies qui ont ravagé des forêts entières.

► Diffusion à venir à TVA

Refuge animal

Photo courtoisie, CASA

Une des émissions qui a amorcé la tendance. Stéphane Fallu fait un travail formidable en accompagnant les employés d’un refuge dans leurs défis du quotidien.

Les animaux reçus ou rescapés, les soins qu’on leur prodigue, les rencontres pour adoption, et les deuils aussi.

► Jeudi dès le 7 mai à 20 h à CASA

Les poilus

Photo courtoisie, Ici télé

Un grand plateau animé par le vétérinaire Sébastien Kfoury. Un talk-show ludique où les animaux sont les réelles vedettes. Des personnalités aimées viennent discuter de la relation qu’ils entretiennent avec les petites bêtes, tout en découvrant une pléiade d’informations sur l’espèce mise en lumière.

► Dimanche 19 h 30 dès le 17 mai sur Ici Radio-Canada Télé

► Mardi 18 h 30 sur Ici Explora

On s’aime en chien

Photo courtoisie, Explora

L’éducateur canin Jean Lessard rencontre des propriétaires de chien qui souhaitent améliorer un comportement canin. Fido jappe toujours, Fifi fait pipi dans le salon, Milou ronge les sofas, Caporal mord, Jean prend le temps de rencontrer maître et compagnon pour leur offrir des conseils et revient les visiter afin de constater les progrès.

► Mercredi 16 h 30 sur Ici Explora

100 % Animal

Photo courtoisie, Télé-Québec

Anaïs Favron anime cette émission éducative présentée sous forme de bulletin d’information. On y découvre, ici en studio et par le biais de reportages, des espèces plus communes comme le homard ou le lapin nain, mais également des espèces exotiques comme le caïman, le lionceau, le scorpion ou le phalanger volant.

► Lundi au vendredi 11 h à Télé-Québec

Un zoo pas comme les autres

Photo courtoisie, TVA

Ce docu-réalité nous a rapidement conquis. Émilie et Clifford sont propriétaires du zoo Miller, qui accueille les animaux rejetés, « imparfaits » ou en fin de vie et qui fait de l’éducation auprès de la population. Ils font un travail extraordinaire. Ils ouvrent leurs portes à des espèces du monde entier. Une troisième saison est prévue.

► Extraits disponibles au tva.ca

Mission zoo

Photo courtoisie, Yoopa

Une petite sœur du succès Un zoo pas comme les autres. On y retrouve Laura, 15 ans, stagiaire au zoo Miller, alors qu’elle s’occupe des précieux pensionnaires. Les membres du zoo qui l’accompagnent font ainsi la petite histoire de l’animal, de sa personnalité et des soins à lui offrir.

► Samedi et dimanche 16 h 30 sur Yoopa

Le refuge de l’espoir

Dans la même lignée, ce docu-réalité s’intéresse à Hope Swinimer, qui a fondé en Nouvelle-Écosse un refuge pour animaux en difficulté. On y suit le travail de son équipe auprès de phoques, castors, aigles et autres animaux sauvages.

► Dimanche 12 h sur Ici Explora

Une saison au zoo

Photo courtoisie, TV5

Un saut du côté de la France au zoo de La Flèche, où l’on suit les soigneurs et vétérinaires ainsi que les responsables du parc, employés et stagiaires. Fauves, herbivores, animaux aquatiques, primates y sont logés. On y retrouve même une zone asiatique qui abrite des espèces rares.

► Dimanche 18 h à TV5

Pas plus bête que nous

L’humoriste Jérémie Larouche anime ce magazine jeunesse un peu fou qui nous permet d’apprendre une foule d’informations sur les animaux. Dans des mises en scène cocasses dans lesquelles Jérémie se transforme, il nous offre des faits insolites et méconnus.

► Lundi 16 h 30 sur Unis tv

Hôpital vétérinaire

Photo courtoisie, TV5 - UNIS

Une incursion au cœur de différents hôpitaux vétérinaires à travers le pays. Ici, on cherche la cause de démangeaison chez des cochons d’Inde, on règle des problèmes de dentition d’un chat, on est témoin de l’opération à cœur ouvert d’un chien ou des problèmes oculaires d’un cheval.

Aux premières loges de soins délicats pour améliorer la qualité de vie des animaux.

► www.tv5unis.ca

Le vet de Bondi

Photo courtoisie, CASA

Ce docu-réalité australien a inspiré le genre et plusieurs dérivés en découlent sur différents territoires. Nous suivons le vétérinaire Chris Brown dans ses interventions auprès d’animaux domestiques, mais parfois auprès de plus exotiques, dans un décor souvent enchanteur.

► Jeudi 12 h et 19 h à Casa

Louis et la faune urbaine

Photo courtoisie, Unis

Nous avons petit à petit empiété sur le territoire animal en agrandissant nos villes. Il n’est donc pas étonnant que l’on ait à cohabiter avec certaines espèces. Ici, Louis Larose, expert en faune urbaine, est appelé à déplacer les bêtes qui peuvent faire des ravages chez vous. Ratons laveurs, marmottes et mouffettes sont au rendez-vous.

► Jeudi 18 h 30 sur Unis tv

Animania

Pascal Morrissette anime une émission de variétés (présentée cet hiver à TVA) qui met en vedette des animaux qui ont un talent ou un charme particulier. À chaque épisode, deux artistes et six animaux sont reçus sur le plateau. Ces derniers doivent nous charmer afin de remporter une compétition amicale.

► Disponible en vidéo sur demande

Dog Tales, refuge pour animaux

On y suit Danielle et Rob, propriétaires d’un refuge pour chiens et d’un sanctuaire pour chevaux en Ontario. Ils sont appelés à répondre à des problèmes de maltraitance et de surpopulation auprès de différents organismes en Amérique.

► Mercredi 19 h à Canal vie