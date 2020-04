Pas question de perdre une saison pour rien

Contraint à espérer le retour du hockey de la Ligue nationale de hockey comme tous les autres joueurs, le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen piaffe d’impatience et souhaite revenir au jeu le plus tôt possible.

L’ancien des Ducks d’Anaheim garde la forme en compagnie de son coéquipier Auston Matthews à Scottsdale, en Arizona. Même s’il apprécie la présence du numéro 34, Andersen préférerait s’entraîner avec les autres porte-couleurs des Leafs en prévision d’un match des séries éliminatoires. Avant la pause impromptue du 12 mars, l’équipe de la Ville Reine occupait le troisième rang de la section Atlantique.

«J’ai entendu de nombreuses idées et divers scénarios de reprise, mais je suis ouvert à toute option permettant de sauver la saison», a affirmé le gardien lors d’une récente conférence téléphonique. «Il y a 31 organisations qui ont consacré beaucoup d’effort et de temps. Je suis réellement favorable à tout ce qui peut être fait pour compléter la campagne et éviter de perdre tout ce dur labeur pour rien.»

Tanné des vieilles reprises

Celui ayant conservé une fiche de 29-13-7, une moyenne de buts alloués de 2,85 et un taux d’efficacité de ,909 en 2019-2020 ne veut pas se retrouver devant une œuvre inachevée et il est prêt à faire quelques sacrifices pour renouer avec l’action. Ce qui comprend la possibilité de passer des semaines dans un hôtel et de disputer des matchs devant des gradins vides.

«Je ne suis pas contre cela. Tout le monde souhaite le retour du sport», a-t-il déclaré par le biais de propos diffusés par le quotidien Toronto Sun. «Je pense que s’il y a une chance de retourner sur la patinoire, nous devons cela pour nous-mêmes, qui sommes si passionnés par le hockey, et pour nos partisans qui attendent. Cela leur donnera quelque chose à regarder. Les amateurs veulent quelque chose d’autre que des vieilles reprises. Ce sera ainsi une grosse partie du retour à la vie normale.»