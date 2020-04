QS réclame une «prime-COVID» pour les travailleuses des services de garde d'urgence

Québec solidaire (QS) invite le gouvernement Legault à octroyer une compensation financière aux personnes travaillant dans les services de garde d’urgence.

«Il y a une iniquité entre le personnel soignant, qui aura droit à une "prime COVID" que le gouvernement vient de prolonger jusqu'au 31 mai, et les éducatrices, qui travaillent elles aussi au risque de leur santé et qui n'ont reçu aucune compensation», a indiqué dimanche Christine Labrie, députée solidaire et responsable en matière de famille, par voie de communiqué.

Les travailleuses déployées dans les services de garde d'urgence offrent un service essentiel. Pour cette raison, elles devraient avoir droit à des compensations financières au même titre que les employées du réseau de la santé, a argumenté Mme Labrie.

La députée solidaire trouve difficile de protéger «efficacement» contre les risques de contamination ces employées qui travaillent en contact étroit avec des enfants.

«Alors que le gouvernement envisage d'élargir l'accès aux services de garde, ce n'est pas seulement une question d'équité, c'est aussi une question de sécurité», a-t-elle ajouté.