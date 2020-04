Suggestions et coups de cœur en ligne

Lorsque les informations concernant une éventuelle fermeture des écoles ont commencé à circuler, Mélanie Langlois s’est tout de suite mise en mode solution. Elle a rapidement mis en place un service-conseil en ligne sur la page Facebook de sa librairie.

Propriétaire de la librairie Liber, depuis novembre 2016, à New Richmond en Gaspésie, Mélanie Langlois a eu l’impression que cette situation l’obligerait à travailler différemment.

Le commerce a pignon sur rue, depuis une trentaine d’années, sur le boulevard Perron, au cœur de la Baie-des-Chaleurs.

« Notre service-conseil en librairie est très apprécié et on cherchait à transposer ça sur le web. On réfléchissait déjà là-dessus et on a comme été forcés à devancer notre réflexion », a indiqué Mélanie Langlois, lors d’un entretien téléphonique.

Le 16 mars, pendant que la librairie était toujours en activité, elle lançait son service-conseil en ligne.

« On a invité les gens à nous contacter par l’application Messenger de notre page Facebook s’ils avaient besoin de suggestions ou pour partager des coups de cœur. Ceci nous permettait de maintenir un contact avec notre clientèle », a-t-elle fait remarquer.

La réaction a été immédiate. Le plus gros des commandes arrive par ce nouveau service.

« On sent que les gens ont besoin de ce contact-là », a-t-elle précisé.

Une boîte à livres

Les commandes entrent aussi par téléphone et par l’entremise du site transactionnel leslibraires.ca.

« On répond à des courriels, des messages, des téléphones et on monte des commandes du matin au soir. On a l’impression de travailler 100 fois plus que d’habitude », indique Mélanie Langlois.

Trois jours après la mise en place de cette initiative en ligne, la librairie mettait en place un service de livraison à domicile pour les municipalités situées entre Nouvelle et Paspébiac.

Et le 6 avril, Marcel Boudreau, un des clients de la librairie, fabriquait une boîte à livres en bois pour que l’on puisse récupérer les commandes sur place, sans contact.

Tout ce qui est littérature jeunesse et ouvrages de révision scolaire fonctionne très bien en ce moment chez Liber.

« Du côté adulte, les thrillers, suspenses et romans policiers ont la côte. Un homme meilleur, de Louise Penny, Neuf parfaits étrangers, de Liane Moriarty, et Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens, sont demandés. Les gens veulent s’occuper l’esprit. Les ouvrages sur le jardinage sont aussi très populaires avec le beau temps qui arrive. Les gens commencent à planifier leur printemps », a-t-elle expliqué.

Un peu gênée, Mélanie Langlois avoue avoir un peu de difficulté à se concentrer durant ses moments lectures, dans la situation actuelle. Le sommeil arrive rapidement.

La bande dessinée Un Océan d’amour, de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione, lui fait beaucoup de bien.

« Il n’y a pas de texte. On peut laisser vagabonder notre esprit au fil des images et se laisser transporter par le visuel qui est magnifique. C’est le genre de lecture qui me fait du bien en ce moment », a-t-elle confié.

Les suggestions de Mélanie

Pas même le bruit d’un fleuve

Hélène Dorion

2020

Habiller le cœur

Michèle Plomer

2019

La papeterie Tsubaki

Ito Ogawa

2019

Les Foley

Annie-Claude Thériault

2019

* On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.