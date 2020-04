Survivant du Daytona 500, Ryan Newman prêt à rouler de nouveau

Victime d’un grave accident pendant le dernier Daytona 500, le pilote Ryan Newman s’attend à se retrouver en piste quand la série NASCAR reprendra ses activités.

«Je suis excité d’être en santé et d’avoir la possibilité de retourner dans une voiture de course quand le monde reviendra à la normale», a déclaré l’homme de 42 ans au réseau FOX, dimanche. «Je suis reconnaissant de tout le soutien que j’ai obtenu. Les amis, la famille et les partisans ont prié pour moi et m’ont offert une multitude de miracles qui me donneront l’occasion de retrouver mon siège éventuellement.»

Porte-couleurs de l’écurie Roush Fenway Racing, Newman occupait la tête de l’épreuve du 17 février quand son bolide a heurté le muret extérieur du circuit. Sa voiture a effectué un tonneau pour ensuite frapper celle de Corey LaJoie. Même s’il est demeuré inconscient momentanément et qu’il a subi une blessure à la tête, le vétéran n’a pas vu sa vie menacée.

«Ça reste humiliant à regarder les séquences. Je suis assis ici sans maux de tête, ce qui est formidable, a-t-il dit. À plusieurs niveaux, je me sens chanceux. Vous voyez la collision et vous croyez que ce fut spectaculaire à divers égards. En apercevant l’auto à la télé, vous comprenez qu’il y a eu beaucoup de choses qui sont allées en ma faveur.»

À l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, NASCAR espère reprendre ses activités sans spectateurs autour du 17 mai.