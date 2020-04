Trois autres CHSLD contaminés à Trois-Rivières

Le virus continue de se propager dans les CHSLD du Québec : à Trois-Rivières, trois établissements de plus recensent des cas de COVID-19.

Le Centre Cloutier-du-Rivage est particulièrement touché. Onze des 18 patients de son unité de gériatrie de courte durée ont été infectés. Tous les membres du personnel du CHSLD sont en attente des résultats de tests de dépistage, mais quatre ou cinq affirment déjà ressentir les symptômes du nouveau coronavirus.

Il semblerait qu’un patient de Cloutier-du-Rivage ait contaminé d’autres personnes à la suite de son transfert au CHSLD Roland-Leclerc. Deux jours plus tôt, un test de dépistage avait été effectué et s’était révélé négatif, ce qui a permis d’autoriser son transfert. Néanmoins, cette personne a finalement éprouvé des symptômes et a été diagnostiquée avec le coronavirus.

Pratiquement voisin du CHSLD Roland-Leclerc, le CHSLD Cooke dénombre aussi au moins un cas parmi les résidents et un membre du personnel atteint.

Le syndicat du personnel paratechnique et des services auxiliaires pointe du doigt une note interne ouvrant la porte au retour du mouvement de personnel entre les différents établissements du réseau du CIUSSS-de-la-Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

«On rapporte plusieurs cas qui pourraient occasionner la propagation de COVID, reliés à cette note de service», estime Pascal Bastarache, président de ce syndicat.

Le CIUSS affirme pour sa part avoir entrepris des démarches pour vérifier s’il y a effectivement eu mobilité de personnel, malgré les directives contraires à cet effet.