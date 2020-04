[PHOTOS] Un hôpital mobile déployé à l’aréna Jacques-Lemaire

MONTRÉAL | L'aréna Jacques-Lemaire, dans l'arrondissement de LaSalle à Montréal, sera transformé en hôpital mobile pour les personnes gravement atteintes de la COVID-19 dans l'ouest de l'île de Montréal.

Le site commencera à accueillir des patients lorsque l'hôpital LaSalle, où il reste moins d'une dizaine de lits disponibles à l'heure actuelle, sera rempli.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Ce déploiement de 40 lits supplémentaire dans l'aréna Jacques-Lemaire est possible grâce à la collaboration de la Croix-Rouge, qui a été approchée par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal la semaine dernière.

Avec la dizaine de tentes érigées à travers le centre sportif, le site fait d'ailleurs penser aux camps qu'a l'habitude d'installer la Croix-Rouge dans les situations d'épidémie et de catastrophe naturelle.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Chaque chapiteau hébergera quatre ou cinq patients. Les malades seront lavés au lit et feront leurs besoins à la bassine, mais des salles de bain et des douches seront à la disposition du personnel.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Pour sauver plus de vies

Cet hôpital mobile permettra notamment aux gens de venir au chevet de leur proche mourant, en revêtant un équipement de protection, ce qui n'est pas le cas actuellement en CHSLD.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le CIUSSS a toutefois insisté pour dire que ce nouveau site n'était pas un mouroir et que l'objectif était surtout de sauver le plus de personnes possible.

«On veut donner aux personnes âgées dans les CHSLD la meilleure chance de se rétablir avec une équipe hospitalière», a précisé Lynne McVey, PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Entre 100 et 140 employés devraient travailler dans l'aréna, estime le CIUSSS qui espère rallier plus de volontaires via la plateforme JeContribue.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La Croix-Rouge restera présente pour encore une semaine afin de former le personnel médical à ce type d'installation, jamais vu au Québec, même en situation de crise.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Pour l'instant, l'organisme n'a pas été approché par d'autres CIUSSS de l'île de Montréal pour aménager un hôpital mobile sur le territoire.

«Ça demeure disponible», a indiqué Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne pour le Québec

7 CHSLD sur 8 problématiques

Sept des huit CHSLD gérés par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal figurent sur la liste des établissements de santé problématiques dévoilés par Québec.

La PDG du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a défendu, dimanche, sa gestion de la crise.

Photo TVA Nouvelles

«C’est une situation extraordinaire sur la planète. Dans le contexte où on a été dans la première vague de la COVID-19 à Montréal, nos gestionnaires ont été au rendez-vous», a soutenu Lynne McVey.

«Dans les CHSLD, on avait plusieurs de nos gestionnaires qui ont été affectés par la COVID-19 dans la première vague», s’est défendue la gestionnaire.

Lynne McVey s’est dite «très fière» de la mobilisation de toutes les équipes du CIUSSS.