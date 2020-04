Une pause avantageuse pour Stamkos

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, estime qu’il sera prêt à reprendre immédiatement le collier si la Ligue nationale de hockey (LNH) recommence ses activités au cours des prochaines semaines.

Le joueur-vedette a été opéré pour traiter une déchirure musculaire abdominale au début mars et aurait pu manquer à l’appel lors de certains rendez-vous d’importance si la saison régulière n’avait pas été interrompue le 12 mars, coronavirus oblige. Cependant, l’absence du numéro 91 devait être de six à huit semaines et la LNH demeure à l’arrêt total. Conséquemment, Stamkos a été en mesure de se remettre en forme.

«En raison du moment où c’est arrivé, la situation était désastreuse au départ. Je croyais que j’allais rater possiblement quelques parties des séries, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le site officiel du Lightning récemment. Puis, la pause est survenue et nous ne savions pas la durée de ça. Donc, c’est une sorte de baume sur la plaie, car je serai prêt lorsque ça reprendra.»

«J’ai pu me servir de ce temps pour ma rééducation, a-t-il ajouté, sachant que les hockeyeurs blessés peuvent accéder aux installations de leur formation respective pendant la crise. Je suis allé sur la glace trois fois par semaine pour patiner et je commence à éprouver de nouveau les sensations normales. Ainsi, je sais que j’ai une chance de sortir de la maison de façon sécuritaire avec toutes les directives que notre communauté suit présentement.»

Stamkos a récolté 29 buts et 37 mentions d’aide pour 66 points en 57 rencontres cette saison.