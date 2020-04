Une première que n'oubliera jamais Guerrero fils

Avec la présente crise du coronavirus, le premier match en carrière dans le baseball majeur de Vladimir Guerrero fils du 26 avril 2019 semble un souvenir lointain pour plusieurs, mais le principal concerné n’a rien oublié, même si ses pensées sont dirigées vers sa préparation de la saison 2020.

Le joueur de troisième coussin des Blue Jays de Toronto s’est retrouvé sous les feux des projecteurs au Rogers Centre à ses débuts. Au cours d’un duel contre les Athletics d’Oakland, il a été l’objet d’un accueil des plus chaleureux de la foule. Guerrero fils avait évidemment reçu une ovation à son tour au bâton initial, ce qui a donné le ton au reste de sa journée de travail.

«Ce sera un moment marquant pour le reste de ma vie. J’étais nerveux à l’instant où je me suis dirigé dans le rectangle des frappeurs pour cette présence au bâton et je le suis encore juste à en parler», a-t-il mentionné au réseau Sportsnet.

La progéniture de l’ancien cogneur des Expos de Montréal Vladimir Guerrero avait même été applaudie à tout rompre en cueillant un simple roulant en territoire des fausses balles tôt dans la rencontre. Se disant surpris d’une telle réaction, le Dominicain ne savait pas trop pourquoi le public s’était enflammé. Or, il était devenu la coqueluche des amateurs de baseball torontois.

«Je regardais mes coéquipiers dans l’abri qui riaient tous. J’étais confus, je ne savais pas ce qui se passait. C’est en revenant vers le banc que j’ai compris», a-t-il dit.

C’est toutefois son apparition à la plaque en fin de neuvième manche qui constitue le fait saillant de la partie du joueur d’avant-champ. Son double au champ opposé a pavé la voie à un gain de 4 à 2, puisque peu après, Brandon Drury a claqué un circuit pour fermer les livres.

«Je ne pensais pas à ce premier coup sûr à tout prix. J’étais le premier frappeur de la manche et je voulais seulement me rendre sur les sentiers pour aider notre équipe à gagner le match, a-t-il émis, ajoutant avoir quelques souvenirs de ce match mémorable. J’ai encore deux chandails et ils n’ont pas changé. Ils sont toujours aussi sales.»

Entraînement et famille

Les Jays, tout comme les autres formations des majeures, attendent de voir ce qu’il adviendra de la campagne 2020. Tout ce que peut faire Guerrero est de conserver la forme et de passer du temps avec ses proches dans la ville de Don Gregorio.

«Comme tout le monde, je passe la majeure partie de mon temps avec ma famille. À vrai dire, c’est à peu près tout ce que je peux faire, a-t-il souligné, précisant qu’un de ses oncles lui fournit une machine à frapper des balles. Mais j’essaie de m’entraîner en espérant jouer de nouveau bientôt, tout en m’assurant de rester en santé. On ne sait pas quand la saison commencera, mais je veux être prêt.»